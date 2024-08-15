中西藥可以合併服用？ 高市衛生局：千萬「藥」小心
民眾用藥時常有疑問，「中西藥可以合併服用嗎？」高雄市衛生局表示，雖然中醫、西醫治療理論不同，但無論中藥或西藥都需要透過胃腸消化吸收、肝臟腎臟代謝排除，因此若有同時食用中西藥品需求，一定要詢問醫師或是藥師，確保用藥安全。
常有民眾詢問，「電視廣告中藥可以補氣，能與醫生開立藥品一起服用嗎？效果會更好？」、「我有糖尿病可以搭配中藥治療？」、「看西醫能同時服用中藥來調養嗎？」衛生局提醒，為避免中西藥品併服產生交互作用，還是要先詢問過醫師或是藥師，以提升用藥成效，千萬不要自己當醫生。
例如中藥「葛根」會增加胰島素（insulin）降血糖作用，服用降血糖藥品者需特別留意；「人參」有升高血壓作用，若同時服用降血壓藥可能導致控制血壓效果不佳；「當歸」有抗凝血作用，與抗凝血劑藥物併用時可能引發出血性風險。
衛生局提醒市民，用藥前記得「用藥五問」，包括「問藥名」、「問藥效」、「怎麼吃」、「要吃多久」、「有哪些注意事項」，才能正確安全的用藥，發揮最大藥效。
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