快訊

槍手連開2波…「鴨頭」離開桌遊店遇伏擊十多槍 腹中2槍送醫亡

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

中西藥可以合併服用？ 高市衛生局：千萬「藥」小心

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
中藥服藥方式與禁忌。圖／衛生局提供
中藥服藥方式與禁忌。圖／衛生局提供

民眾用藥時常有疑問，「中西藥可以合併服用嗎？」高雄市衛生局表示，雖然中醫、西醫治療理論不同，但無論中藥或西藥都需要透過胃腸消化吸收、肝臟腎臟代謝排除，因此若有同時食用中西藥品需求，一定要詢問醫師或是藥師，確保用藥安全。

常有民眾詢問，「電視廣告中藥可以補氣，能與醫生開立藥品一起服用嗎？效果會更好？」、「我有糖尿病可以搭配中藥治療？」、「看西醫能同時服用中藥來調養嗎？」衛生局提醒，為避免中西藥品併服產生交互作用，還是要先詢問過醫師或是藥師，以提升用藥成效，千萬不要自己當醫生。

例如中藥「葛根」會增加胰島素（insulin）降血糖作用，服用降血糖藥品者需特別留意；「人參」有升高血壓作用，若同時服用降血壓藥可能導致控制血壓效果不佳；「當歸」有抗凝血作用，與抗凝血劑藥物併用時可能引發出血性風險。

衛生局提醒市民，用藥前記得「用藥五問」，包括「問藥名」、「問藥效」、「怎麼吃」、「要吃多久」、「有哪些注意事項」，才能正確安全的用藥，發揮最大藥效。

中西藥若要合併服用，一定要詢問醫師或是藥師，確保用藥安全。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
中西藥若要合併服用，一定要詢問醫師或是藥師，確保用藥安全。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

中藥 衛生局 醫師

延伸閱讀

高市舉辦「喵喵鐵奴三項競賽」 即日起開放報名

中職／澄清湖鐵條後又有寶特瓶埋藏 高市運發局祭懲處

高市衛生局稽查市售涼麵... 3件大腸桿菌超標 限期改善後複驗合格

高市南區焚化爐公聽會遭批造假 市府：全程錄音記錄

相關新聞

雨彈轟全台！未來1周天氣2重點 中南部周日起慎防劇烈降雨

近期天氣有兩個重點，中央氣象署預報員官欣平表示，一是各地午後雷陣雨感受上比較劇烈、範圍比較廣一些，降雨甚至到晚間；此外，...

雨彈轟全台 20縣市大雨特報 持續到晚上

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，影響時間至晚上。今天西半部、宜蘭地區及馬祖、花蓮及台東山區有...

食藥署預告農藥殘留新制 「陶斯松」影響腦發育將禁用

衛福部食藥署今預告農藥殘留容許量標準，增列「大克蟎」及「陶斯松」為公告禁用農藥，後者對嬰幼兒腦部發育有影響、增列21種農...

遊日免稅品放飛機行李架「整包被偷」 過來人曝2招：避免死角

正值暑假，不少人會趁這時候出國遊玩，但也需注意隨身物品及人身安全。

M痘列全球公衛緊急事件 疾管署調升非洲7國旅遊警示

世界衛生組織（WHO）昨日針對全球M痘疫情，成立「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」。疾管署發言人羅一鈞表示，非洲...

雨彈升級！ 新竹縣豪雨 全台從北到南大雨狂轟

中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹縣有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部、宜蘭地區、馬祖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。