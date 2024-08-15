易喘易累竟是法洛氏症害的 台大醫：術後復發比率近2成

法洛氏四重症是一種先天性心臟病，患者多於幼年時發病，經手術矯正後，肺動脈逆流情況改善，患者可恢復正常生活。台大醫院小兒部副主任林銘泰表示，許多患者因此忽略追蹤，罹病10多年後，長大成人後疾病復發，心室腫大情況再次出現，才想到回診治療，台大醫院執行瓣膜重新置換的患者中，約15%至20%患者近5年內沒有定期回診追蹤。

法洛氏四重症患者有中隔缺損、右心室出口狹窄、右心室肥大、主動脈跨坐等問題，需要經過開刀才能完全矯正。林銘泰表示，台灣每年約15萬新生兒中，每年約新增百例個案，推算全台累計約6千名個案；隨醫療進步，95%患者於一、二歲間接受手術矯正，多數患者可完全矯正、順利存活，台大醫院法洛氏四重症手術成功率達99%。

林銘泰說，經瓣膜置換手術後，有些法洛氏四重症患者國中時還能參與運動校隊，以為治療完成後就沒事，加上求學期間忙於學業，許多人沒有病期追蹤，台大醫院追蹤的1500至2000例病人中，僅約3、4成固定回診，但國內外臨床觀察均發現，患者進入20多歲，心臟因血液溢流腫大的情況可能再次發生，導致患者出現易喘、體力變差等症狀。

除台大醫院追蹤的患者，在成年後病況惡化，也有病人由他院轉至台大醫院，才發現是法洛氏四重症故疾再發。林銘泰表示，台大醫院完成百例法洛氏四重症患者瓣膜重置手術，其中由他院轉介的病人占比約1至2成，多數患者已經2、3年沒追蹤，也有少數患者長達10年沒有再回診追蹤。

「法洛氏四重症患者初次接受手術時間早，逆流的血液隨時間累積，導致多年後逆流再次發生。」林銘泰建議，患者可在每年暑假時回診檢查，由兒童心臟科醫師以胸部X光、心電圖、超音波等檢測，確認病情與去年相比是否惡化，進一步評估是否需要再次手術，不要等到症狀出現才處理，否則若心臟變形情況嚴重，術後回復的情況會較有限。

台大兒童醫院8月17日周六上午9時至12時舉辦「以心導管置換肺動脈瓣膜治療病友座談會」，林銘泰鼓勵病友及家屬參與，了解相關衛教知識。