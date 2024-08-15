台北市每天37人罹癌 台灣癌症基金會籲市民篩檢抽電動機車

根據國健署最新癌症登記報告，民國110年台北市男性大腸癌與女性乳癌標準化發生率最高。台北市衛生局長黃建華表示，台北市每年新發癌症人數達1萬3300人，相當於每天有37名市民罹癌；同時有5300人因癌症死亡，癌症預防勝於治療，篩檢不可不慎。台北市與台灣癌症基金會推動「開心篩543」活動，民眾篩檢後可上網抽獎，最大獎項是電動機車。

黃建華表示，台北市共有1132家癌症篩檢醫療院所，並於今年起推出140場社區整合篩檢活動，透過一站式篩檢服務，鼓勵更多市民出門受檢，今年已篩檢31萬人次，目標是年底前達到60萬人次篩檢，市民若在7月1日至10月31日完成篩檢，可於活動網站參加刮刮樂抽獎，每篩一項就可刮一次。

「以後問候朋友不要問吃飽沒，改問說今年篩了沒？」台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌症非一朝一夕形成，與生活習慣息息相關，且癌症可以預防，並藉由篩檢及早發現、及早治療，乳癌第0期癌症5年存活率可達100%，子宮頸癌等癌別，亦可在癌前病變時及早揪出，進一步處置，若等到晚期再治療，對病人本身、家庭經濟等衝擊均大。

蔡麗娟呼籲，符合公費癌症篩檢的市民，一定要盡早受檢，如發現疑似異常情形，務必盡快至醫療院所或衛生局安排回診、複檢，避免錯過黃金治療時間耽誤病情；民眾平日也應做好自我健康管理，台癌推動「全民練5功」，藉由多吃蔬果、規律運動、體重控制、遠離菸檳、定期篩檢等方式，達到預防癌症的目標。

擔任台北市癌症篩檢代言人的藝人王彩樺表示，自己時常利用各項篩檢資源，並曾經在切片時檢出乳房鈣化，所幸結果為良性，台灣醫療進步，只要提早發現癌症跡象，都能提早治療，希望民眾不要害怕篩檢結果，相約一起接受篩檢。