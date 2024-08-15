食藥署預告農藥殘留新制 「陶斯松」影響腦發育將禁用

衛福部食藥署今預告農藥殘留容許量標準，增列「大克蟎」及「陶斯松」為公告禁用農藥，後者對嬰幼兒腦部發育有影響、增列21種農藥於135項農作物的殘留容許量，如殺蟎劑「亞醌蟎」在青蔥、韭菜、蕗蕎和蒜等作物的殘留容許量，今起預告60天。

食藥署副署長林金富說，本次預告修正「農藥殘留容許量標準」及「動物產品中農藥殘留容許量標準」，修正內容為增修訂亞醌蟎等21種農藥於135項農作物的殘留容許量、刪除益發靈農藥的14項殘留容許量、增列貝萊斯芽孢桿菌N17、液化澱粉芽孢桿菌PMB01為得免訂殘留容許量農藥、增列「大克蟎」及「陶斯松」為公告禁用農藥。

衛福部參酌農業部建議農產品儲架期，同步新增刪除農藥殘留容許量標準的流通緩衝配套措施，也就是農業部規範農作物生產端，先禁用特定農藥，並給與通路「儲架期」，在一定時間後，市售農產品不得檢出。

針對本次增列的2項公告禁用農藥，林金富指出，大克蟎是殺蟎劑，過去准用於冬瓜、木瓜等作物，不過農業部考量這已屬於老藥，有新的農藥可以取代，自107年8月1日起禁止製造、輸入、銷售、使用；「陶斯松」則是對嬰幼兒腦部發育有影響，國際上也已刪除使用，國內自111年4月15日起禁止製造、輸入，113年4月1日起銷售、使用。

林金富進一步指出，刪除益發靈的14項殘留容許量，不得用於小黃瓜、小漿果類、柿、洋蔥、胡瓜、桃、馬鈴薯、梨、甜椒、番茄、蘋果和其他如蔬果類、穀類、和茶類，同樣是農業部基於新農藥使用，而將老藥停用的考量。

如有違反農藥殘留容許量標準規定者，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並由地方政府衛生局聯合農業機關追查供應來源及殘留原因。

我國對於農藥的核准登記及修訂殘留容許量，分別由農業部及衛生福利部依權責辦理，針對進口農產品，因其農作物生長環境、病蟲害防治及用藥方法與國內情形不同，為國民飲食需求，由衛福部食藥署參酌先進國家作法，受理增修訂進口農產品殘留農藥容許量申請。

針對農藥殘留容許量修正，經審核農藥毒性資料、農作物殘留量消退試驗資料、核准登記使用方法等科學性資料，參酌國際間標準，評估國人對各類農作物取食總量累積風險，並會商農業部，經專家委員審核通過，期在保護國內消費者飲食安全前提下，讓農藥之使用及管理更加合理化。