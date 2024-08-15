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攝護腺手術後常尿失禁 最新「兜帽技術」更早恢復控尿

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
兜帽技術可保留膀胱前列腺與恥骨間「雷氏空間」中的尿道周圍解剖結構。圖／高雄長庚提供
兜帽技術可保留膀胱前列腺與恥骨間「雷氏空間」中的尿道周圍解剖結構。圖／高雄長庚提供

年長男性常有前列腺問題，前列腺癌病人在進行達文西攝護腺根除術後，常有尿失禁現象。如今最新的「兜帽技術」（Hood Technique）能有效保護尿道周圍的解剖結構，大幅降低病人術後尿失禁發生率。

兜帽技術是用於達文西前列腺根除術中，專門設計的手術方法，主要是保留膀胱前列腺與恥骨間「雷氏空間」中的尿道周圍解剖結構，在保證腫瘤徹底切除下，也能讓病人在術後更早恢復正常的控尿功能。

高雄長庚泌尿科副教授王弘仁表示，兜帽技術可保留的解剖結構包括，膀胱逼尿肌前裙、恥骨前列腺韌帶、腱弓、內骨盆筋膜和Douglas囊袋等。使用此技術的病人能達到與傳統手術相當的手術邊緣控制率，確保腫瘤切除的完整性。

手術也能讓病人更早恢復控尿功能，高雄長庚2021年開始進行此技術，在曾做過兜帽技術手術的40名病患中，手術成功率百分百，均無嚴重合併症發生。術後平均導尿時間為6.3天，拔除導尿管後即時達到控尿的病人有21人，術後1個月、3個月和6個月的控尿率分別為77.5%、90%和95%。

63歲的杜格30年前來到台灣，愛上墾丁的衝浪環境留在台灣生活，日前因頻尿、解尿不順就醫，檢查發現為高風險局部侵犯型前列腺癌，由王弘仁為他進行兜帽技術手術。杜格說，術後只有5個小傷口，馬上可以下床活動，也沒有尿失禁狀況，之後很快就回復他救生員的工作及喜愛的衝浪活動。

王弘仁表示，兜帽技術並非所有病人都適用，腫瘤位於前列腺前方或是有高度風險前列腺癌病人，仍需以傳統手術處理。他也提醒，男性排尿症狀在50歲後十分常見，如有症狀要盡快就醫檢查，才不致貽誤病情。

高雄長庚泌尿科副教授王弘仁（右）幫63歲的杜格（左）進行「兜帽技術」達文西攝護腺根除手術，術後狀況良好。記者潘奕言／攝影
高雄長庚泌尿科副教授王弘仁（右）幫63歲的杜格（左）進行「兜帽技術」達文西攝護腺根除手術，術後狀況良好。記者潘奕言／攝影
高雄長庚泌尿科副教授王弘仁（左）幫63歲的杜格（中）進行「兜帽技術」達文西攝護腺根除手術，術後狀況良好。記者潘奕言／攝影
高雄長庚泌尿科副教授王弘仁（左）幫63歲的杜格（中）進行「兜帽技術」達文西攝護腺根除手術，術後狀況良好。記者潘奕言／攝影

尿失禁 手術 腫瘤

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