攝護腺手術後常尿失禁 最新「兜帽技術」更早恢復控尿
年長男性常有前列腺問題，前列腺癌病人在進行達文西攝護腺根除術後，常有尿失禁現象。如今最新的「兜帽技術」（Hood Technique）能有效保護尿道周圍的解剖結構，大幅降低病人術後尿失禁發生率。
兜帽技術是用於達文西前列腺根除術中，專門設計的手術方法，主要是保留膀胱前列腺與恥骨間「雷氏空間」中的尿道周圍解剖結構，在保證腫瘤徹底切除下，也能讓病人在術後更早恢復正常的控尿功能。
高雄長庚泌尿科副教授王弘仁表示，兜帽技術可保留的解剖結構包括，膀胱逼尿肌前裙、恥骨前列腺韌帶、腱弓、內骨盆筋膜和Douglas囊袋等。使用此技術的病人能達到與傳統手術相當的手術邊緣控制率，確保腫瘤切除的完整性。
手術也能讓病人更早恢復控尿功能，高雄長庚2021年開始進行此技術，在曾做過兜帽技術手術的40名病患中，手術成功率百分百，均無嚴重合併症發生。術後平均導尿時間為6.3天，拔除導尿管後即時達到控尿的病人有21人，術後1個月、3個月和6個月的控尿率分別為77.5%、90%和95%。
63歲的杜格30年前來到台灣，愛上墾丁的衝浪環境留在台灣生活，日前因頻尿、解尿不順就醫，檢查發現為高風險局部侵犯型前列腺癌，由王弘仁為他進行兜帽技術手術。杜格說，術後只有5個小傷口，馬上可以下床活動，也沒有尿失禁狀況，之後很快就回復他救生員的工作及喜愛的衝浪活動。
王弘仁表示，兜帽技術並非所有病人都適用，腫瘤位於前列腺前方或是有高度風險前列腺癌病人，仍需以傳統手術處理。他也提醒，男性排尿症狀在50歲後十分常見，如有症狀要盡快就醫檢查，才不致貽誤病情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言