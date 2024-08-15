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近7成病人化療後手腳麻痛 中醫師：針灸可助緩解

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立安南醫院中醫部主任黃千甄表示，部分化學治療藥物具有程度不一的神經毒性，約有7成病人在完成治療後1個月，持續出現手足感覺受損等神經學症狀，不過，可透過中醫針灸介入緩解，改善化療後的生活品質。圖／安南醫院提供
台南市立安南醫院中醫部主任黃千甄表示，部分化學治療藥物具有程度不一的神經毒性，約有7成病人在完成治療後1個月，持續出現手足感覺受損等神經學症狀，不過，可透過中醫針灸介入緩解，改善化療後的生活品質。圖／安南醫院提供

台南一名50多歲婦人因罹患乳癌，曾接受12次化療，但每次化療期間，都會感到手腳四肢相當麻木，甚至影響日常生活工作，簡單的拿東西、步行都有困難，婦人輾轉到台南市立安南醫院中醫部門診，經中醫部主任黃千甄以針灸治療後，婦人手部末稍麻木感成功獲得改善。

黃千甄指出，部分化學治療藥物如紫杉醇類、鉑類、長春花鹼類等，具有程度不一的神經毒性，根據統計，約有近7成病人在完成治療後1個月，持續出現手足感覺受損等神經學症狀，而半年後約3成病人已帶有難以解決的手足麻痺症狀。

她提到，由化療引起的周邊神經病變症狀，包括四肢末稍至膝肘，會出現如手套、腳套般麻木感，都是因化療藥物影響背根神經節與手足末梢感覺神經所致，在臨床研究上，治療化療引發周邊神經病變的方法有限，不過可透過中醫介入緩解，因其症狀屬於中醫「血痺」範疇。

黃千甄以案例分享，一名50多歲罹患乳癌的婦人，接受12次以歐洲紫杉醇與卡鉑為主的化學治療後，出現四肢末梢感覺麻木的情況，後來透過針灸治療並進行客觀性末梢感覺纖維測試，讓原本已重度感覺喪失的手部及深層壓力感覺喪失的足部，逐漸恢復狀態，持續治療後，如今，手腳麻木感都逐漸減輕。

黃千甄表示，針灸治療化療後周邊神經病變的研究成果，曾發表在2021年國際期刊《臨床醫學》，近10多年來小型臨床研究也證實針灸具有改善周邊神經麻木感、癌症治療疼痛感的效果，減少因其所致的日常不適，進而改善化療後的生活品質。

中醫 乳癌 針灸

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