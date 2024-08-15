近8萬名青少年用電子煙 易患肺部、心血管疾病

不少人以為抽電子煙能減少吸菸的危害，大錯特錯。美國研究顯示，傳統香菸和電子煙都是導致血管阻塞的元凶，兩者產生的煙霧中同樣含有大量細懸浮微粒，傷心又傷肺。

電子煙讓人聯想到新潮、酷炫，對青少年誘惑多，國民健康署「110年青少年吸菸行為調查」結果顯示，110年國中學生電子煙使用率上升至3.9%；高中職學生上升至8.8%，推估將近8萬名青少年使用電子煙，對下一代形成嚴重的健康危機。

菸害防制法去年3月22日修正施行，全面禁止包含電子煙在內的各式類菸品，使用類菸品者，最高處1萬元。國健署菸害防制組組長羅素英呼籲，民眾不嘗試、不購買、不推薦，推行「三不政策」守護自身健康。

除了使用者的罰者，羅素英表示，自菸害防制法修正施行日至112年12月31日止，實體稽查及網路稽查合計27萬餘家件次，查有違法行為經完成行政程序，開立處分書計735件，裁罰金額合計4493萬2667元整。今年1月1日起至113年7月31日止，稽查家件次達16萬425次，共計裁罰1970萬6000元整。

羅素英說，衛福部、教育部加強校園菸害防制，全面禁止類菸品、加強管制指定菸品，青年學子勿輕易嘗試。

電子煙危害青少年，已成為全球公衛議題，世界衛生組織（WHO）2024年發布學齡兒童健康行為的調查研究，在歐洲、中亞及加拿大15歲青少年中，約有25%曾經抽菸，而15%在過去30天內曾經抽菸。此外，有超過30%曾經使用電子煙，顯現青少年使用電子煙的情況逐漸上升。

近年來，菸草業者使用各式行銷技巧，希望擴大年輕族群市場，從產品口味、造型設計著手，例如添加有別於傳統菸品的多變口味，讓使用者沒有意識到電子煙對健康的負面影響。青少年腦部尚未發育成熟，電子煙亦含有尼古丁，可能造成腦部永久傷害，影響情緒、學習、注意力等。

羅素英說，大部分電子煙含有尼古丁，尼古丁有成癮性的問題，影響青少年的大腦發展，也會危害胎兒的大腦及肺部發展。其煙油含有多種有害物質、有毒致癌物質，尤其是被列為「第一級致癌物」的甲醛；尼古丁上癮後，未來有酒癮、毒癮問題的機率也大幅增加。

根據美國疾病管制與預防中心指出，截至2019年，美國各州通報電子煙相關肺部傷害共2807例住院或死亡病例，其中68位死亡。韓國的研究報告分析，針對逾3萬位名高中生調查，使用電子煙者罹患氣喘是不曾使用電子煙者的2倍以上，且使用電子煙可能是影響氣喘的危害因子。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康