氣候變遷影響心血管疾病！「高溫大於34度」中風風險增

國衛院團隊研究氣候變遷對心血管疾病影響，發現當氣溫高於或低於最適溫度時，中風風險都會增加，且當日最高溫高於攝氏34度時，因出血性或缺血性中風送急診的風險會顯著上升。

談到高溫對身體健康的衝擊，人們第一時間想到的無非中暑、熱衰竭等熱傷害。不過看似與低溫比較有關的心血管疾病，其實也會受到高溫影響。

根據由國科會指導的台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台，所發布的「2024台灣氣候變遷分析系列報告：暖化趨勢下的台灣極端高溫與衝擊」，過去研究表明，溫度變化與死亡率呈現出非線性關係，低溫和高溫都會增加心血管疾病的發病率和死亡率。國家衛生研究院助研究員吳威德團隊對此做進一步本土研究。

吳威德接受中央社記者採訪說明，高溫環境下，身體流汗和皮膚血流量增加，會導致脫水、血液黏稠度增加、血液濃縮和膽固醇濃度升高，增加中風風險。

團隊利用健保資料庫，找出全台2001年至2020年上百萬名腦血管疾病患者首次因中風掛急診的就診資訊，結合氣象觀測資料；以患者發病日時的氣溫資訊，與發病前（疾病未發生）的21或28天氣溫進行比較，建立溫度與疾病發生關聯性回歸模型。

研究結果顯示，溫度與中風風險間，呈現出「U形曲線」，溫度高於或低於最適溫度時，發生中風的風險均會增加。進一步分析日最高溫溫度影響，發現全台不論是出血性或缺血性中風，中風急診風險都會在攝氏34度以上顯著增加。而每日的日最低溫溫度影響，則是在低於攝氏8度時，出血性中風風險上升。

研究團隊並以全球暖化程度攝氏2度進行推估，預估2043年前後，1年中日最高溫超過攝氏34度的天數將增加至36.4天，日最低溫低於攝氏8度的天數，則預計將減少至4.6天。吳威德指出，未來中風高風險的高溫天數預計將會增加，須盡快對此提出應對措施。

吳威德指出，過往相關研究多以死亡日進行分析，但國內因有健保資料庫，可找出疾病發生日資料；透過此項研究，可更明確了解氣溫影響疾病發生風險，提醒慢性疾患者與老人等高風險族群，注意氣溫變化，預防疾病發生。

衛福部2021年十大死因統計顯示，心臟疾病和高血壓性疾病死亡率持續攀升。吳威德說，根據世界衛生組織（WHO），中風是公衛重要預防疾病，疾病後照顧又勞心勞力、耗費大量社會資源，因此進行此項研究；未來也將持續研究其他心血管疾病與氣候關係，盼減緩全球暖化對民眾健康衝擊。