回響／綠色和平「協尋」閣揆 邀卓榮泰爬垃圾山

為要求明年預算能有效開始解決「垃圾百岳」的問題，綠色和平今天於行政院前舉行「協尋卓院長」記者會，批評多次在公開和私下都呼籲行政院正視遍布全台的垃圾山問題，但行政院始終「只聞樓梯響，不見人下來」，因此在今天行政院會期間於行政院外等待院長卓榮泰，要求其出面說明。

綠色和平今年5月即以同樣訴求在行政院前召開記者會，當時綠色和平盤點2018至2024年環保署（含現環境部）廢棄物處理相關預算，指平均每年花新台幣17.7億協助整建焚化爐、垃圾打包等，但源頭減量如禁限用一次性用品、推廣循環杯等經費每年平均僅0.8億元，相差22倍之多，顯示預算配比嚴重失衡。

綠色和平減塑專案主任張凱婷今持「敬邀院長登垃圾山」邀請函指出，全台百座垃圾山危機讓居民苦不堪言，關鍵在廢棄物處理預算長期本末倒置，因此今天想當面向院長陳情，呼籲院長盡速導正預算，並敬邀一同勘察垃圾山，然而今年5月已同在地居民至行政院前陳情，邀請院長視察垃圾山，並要求從明年度開始提升源頭減量預算至少17.7億，但到目前僅得到一紙公文回覆，表示會交代環境部解決，環境部長彭啓明日前也稱，即使中央預算增加數千億元，但環境部卻沒什麼增加。

張凱婷表示，綠色和平近兩周在院長公開行程外多次等候，希望能親收交付「登垃圾山邀請函」給他，但院長始終避不會面，今天再次來到行政院前，在卓院長主持院會的同時繼續等待直到院會結束，期望院長能出來說明源頭減量預算，以及針對垃圾過量問題給予回應，否則只好合理認為卓榮泰根本不在乎垃圾堆置的問題。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝表示，竹東垃圾暫置場是大新竹水及環境汙染源之一，逢大雨時，垃圾廢水經常溢流入溪水中，最後進到民生飲用水源中，令居民相當憂慮，非常希望卓院長能親自來了解狀況，看看科技的大新竹如何堆出愈來愈多垃圾，呼籲中央請加速源頭減廢循環模式的建置。

環境部資源循環署永續消費回收組長李宜樺表示，2023年環境部編列1.2億的垃圾減量經費，2025年則編列了2.76億，如果加上資源回收、循環再利用等經費就會高達96億，這是環境部所做的相關努力；行政院交通環境資源處簡任秘書宋欣真出面回應表示，行政院相當重視垃圾堆置的問題，今天環保團體的建議都會帶回去研議。

彭啓明今天也在臉書表示，卓榮泰相當關心垃圾堆置的問題，每隔一段時間就會追問他目前的處理進度，目前裸露垃圾堆置掩埋場已由53場下降為48場，裸露垃圾暫置量已由84萬噸下降為73.2萬噸。