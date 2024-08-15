高風險駕駛強制換發1至6年短期駕照 10月31日上路

為加強駕駛執照管理，交通部先前預告修正「道路交通安全規則」，增訂違規嚴重紀錄者換發1至6年短期駕照，並有6年觀察期，其中，吊銷駕照者期滿換發2年期短期駕照；吊扣1年以上者換發3年短期駕照；吊扣1年以下者換發6年短期駕照，且換發期間不得再有違規情形，預計10月31日上路，約影響7.3萬人。

交通部先前預告「道路交通安全規則」修正草案，針對違規紀錄嚴重者應換發短期駕駛執照，按駕駛人違規程度分級，核發或換發1年、2年、3年或6年有效期間駕駛執照，且須接受道路交通安全講習及繳清尚未結案罰鍰後才可發照，並給予6年觀察期，期間若有重複違規情形，將重新計算觀察期。

交通部說，若遭吊扣駕照1年以下，將強制換6年短期駕照；違規遭吊扣駕照1年以上，則換領3年期短期駕照；違規遭吊銷駕照，則換領2年短期駕照，且皆須換滿6年觀察期。另外，受終身不得考領駕駛執照處分者，現行規定經12年後符合恢復考照資格者，可發放1年短駕照，未來也新增6年觀察期。

交通部表示，如汽車駕駛人於定期換照期間再受吊銷或吊扣駕駛執照處分者，應再依相關換照規定辦理，且6年期間另重新起算。例如駕駛人受吊銷駕駛執照處分重新考領取得2年有效期間駕駛執照，如其於持照期間再受吊扣駕駛執照處分，吊扣期滿後仍應重新換發2年有效期間駕駛執照，而非3年或6年有效期間駕駛執照。