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駕駛上國道開車門推倒交通錐 高公局：最高可罰3.6萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道施工路段遭推倒並散落的交通錐。圖／高公局提供
國道施工路段遭推倒並散落的交通錐。圖／高公局提供

交通部高速公路局表示，8月以來國道已發生3件用路人因疲勞駕駛或分心駕駛闖入夜間施工管制路段，導致施工人員受傷事件；另有用路人刻意破壞交通維持設施情形，依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款可處6000至3萬6000元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

高公局說，今年8月10日清晨國道1號南向315公里處，1輛自用小客車未注意車前狀態，闖入工區後撞擊施工人員，造成1人受傷。

高公局表示，為維持國道行車安全及服務品質，必須經常性執行道路養護作業，並按不同養護工作性質，依高公局「施工之交通管制守則」布設交通維持設施。雖工區已完成相關交維布設，並透過多管道提供施工資訊，但若用路人疲勞或分心駕駛而未注意相關警示，仍有可能闖入工區造成事故。

高公局說，設置交維警示設施目的在於透過設置交通錐、拒馬等設施以明確區隔管制車道與一般正常行駛車道，近日於國道1號台南路段，有用路人於施工路段刻意打開車門將多個交通錐推倒，嚴重影響其他用路人辨識管制路段範圍及導引警示設施，且傾倒之交通錐有可能散落至其他車道，妨礙用路人與施工人員安全。

高公局呼籲，國道車流量大，行經工區等管制路段時，應留意路況、循序漸進，並切勿破壞相關交維設施，且勿疲勞分心駕駛，以確保行車及施工人員安全。

國道 高公局

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