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炎夏活動易口渴 衛福部提醒：每小時勿喝超過1.5公升

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近年運動風氣盛行，但不論室內、室外運動，如室內有氧舞蹈、瑜伽，室外健走、慢跑、腳踏車、馬拉松等，均可能因環境悶熱，或水分補充不足，造成熱傷害發生。本報資料照片
近年運動風氣盛行，但不論室內、室外運動，如室內有氧舞蹈、瑜伽，室外健走、慢跑、腳踏車、馬拉松等，均可能因環境悶熱，或水分補充不足，造成熱傷害發生。本報資料照片

夏日高溫導致民眾中暑狀況頻傳。衛福部國健署署長吳昭軍表示，近年運動風氣盛行，但不論室內、室外運動，如室內有氧舞蹈、瑜伽，室外健走、慢跑、腳踏車、馬拉松等，均可能因環境悶熱，或水分補充不足，造成熱傷害發生，但民眾喝水時，也要適量、適時，避免過度飲水。

衛福部統計，今年8月截至8月14日，共373人次因熱傷害就診。常見熱傷害類型包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，又以中暑最嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，甚至死亡，其死亡率甚至可能超過30%，且熱傷害可以預防。

吳昭軍呼籲，民眾追求運動健身、打破個人紀錄前，應注意氣溫變化與個人身體狀況，適時、適當補充水分，避免身體陷入缺水危機，補水時段，建議在戶外活動前1小時就要開始，且應分2階段補充水分，盡量在活動中每15分鐘補水。

「民眾應依天氣、活動量及流汗量，適度補充水分，口渴時已經表示身體已處於缺水狀態，不要等到缺水才喝。」吳昭軍表示，民眾活動超過1小時或補水量超過1000毫升，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

至於喝水量，吳昭軍說，民眾出門前1小時慢慢喝下約400至600毫升的水；戶外活動中，則每15分鐘飲水200至300毫升，避免熱傷害發生，若運動後體重減輕，減輕的體重即代表缺水量，須逐步補足身體流失的水分。

吳昭軍表示，民眾應注意觀察尿液顏色，深黃色表示身體缺水，需再補充飲水；每小時最大飲水量勿超過1500毫升，避免短時間內攝取過多水分造成水中毒。

中暑 運動

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