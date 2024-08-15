雨彈轟全台！未來1周天氣2重點 中南部周日起慎防劇烈降雨

近期天氣有兩個重點，中央氣象署預報員官欣平表示，一是各地午後雷陣雨感受上比較劇烈、範圍比較廣一些，降雨甚至到晚間；此外，中南部降雨接下來幾天的天氣特別不穩定，尤其周日之後到下周二，陣雨或雷雨情況較為廣泛，有可能來到大雨或豪雨。

官欣平表示，台灣附近處於一個大的低壓帶，整個低壓環流相當明顯，位在中國大陸這邊，台灣一路延伸到日本比較偏南方這段。在低壓環流邊緣有許多熱帶系統生成，包括安比颱風今天上午8時已增強為中度颱風，還有輕颱悟空，下方還有幾個小的低壓系統陸續生長，順著低壓環流方向，朝北邊前進。

官欣平說，這樣低壓環流也造成台灣附近天氣不穩定，整體風向偏西南風，迎風面中南部地區比較容易下雨。整個西半部、包括台灣附近整個海面上的對流發展相當多，表示大氣處於非常不穩定的情況，中午之後午後熱對流發展起來，比較劇烈的降雨隨之可能會出現。

今天白天以後，中部以北、各地山區比較明顯，各地都有機會，降雨比較大的地區以山區、東南部為主。官欣平表示，中南部地區降雨不只是午後熱對流，從沿海進來一波波降雨，為西南風所帶進來，最近幾天比較明顯，下午開始降雨也會慢慢出現。今天偏西南部沿海，晚上還是有一波波降雨。至於整個西半部、甚至東半部的部分區域午後雷陣雨延續的時間也會比較晚一點。

氣象署今天上午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

未來天氣趨勢，官欣平表示，太平洋高壓會逐漸增強、逐漸靠近，並且整個軸心指向台灣南方海域；但是太平洋高壓增強過程當中，台灣還是屬於大低壓帶的影響到下周二，所以要到下周三之後太平洋高壓影響才會出現，天氣將比較穩定，雖然還是有午後熱對流，但是發生時間點偏下午後，中南部的西南風迎風面降雨情形也將趨於緩和。

官欣平表示，高壓逐漸增強的過程當中，下周二之前台灣位屬於低壓和高壓邊緣，西南風比較強一點，送上來的水氣比較多一些，特別在周日、下周一、下周二西南風搭配上台灣在低壓帶邊緣，高壓還沒有來，仍會有劇烈天氣的可能。

降雨趨勢分兩部分，官欣平表示，分別是今天到周六，以及周日至下周二，有程度上的一些區別。今天到周六午後雷陣雨主要在中部以北各地山區可能有大雨或豪雨，但時間比較短一點，大約是下午到晚上前。中南部降雨因為西南風帶進來，可能一整天有陣雨或雷雨，特別是南台灣、台南以南可能有局部大雨，各個離島天氣也相對不穩定。