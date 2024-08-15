疑國內首例染「鐵氟龍流感」 專家：日常生活1成分危險

國內疑似出現首例「鐵氟龍流感」，疾管署副署長羅一鈞表示，鐵氟龍流感雖有「流感」二字，但這不是病菌或病毒傳染造成的類感冒疾病，而是過敏性的呼吸道疾病，不會人傳人。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，主要是聚合物不正常加熱後揮發出的燻煙，造成類似流感的症狀。

胸腔科醫師蘇一峰日前在臉書發文表示指出，遇到一位50多歲女性氣喘患者，本來狀況穩定，但是氣喘發作時相當不適，並且有胸悶、咳嗽、X光等症狀，有輕微浸潤肺炎；流感、新冠、黴漿菌檢查都是陰性。問診後才發現用了家裡不沾鍋後就會不舒服，換了新鍋子卻也好了。

不沾鍋鍋內塗有一層聚四氟乙烯（PTFE） 的塗料，俗稱「鐵氟龍」（Teflon），具有耐高低溫，約攝氏-190至260℃ 、耐蝕性等性能。此不沾塗料的特點為烹調時使用油量較少且食物不易沾黏附著，鍋具較易清洗。由於不沾鍋內的塗料含有全氟辛酸（PFOA），此物質加熱至攝氏327℃時，溶出機率增加；全氟辛酸目前被國際癌症研究機構 列為第2B類可能致癌物質。

楊振昌說，鐵氟龍聚合物含有全氟辛酸（PFOA），在鍋具沒有刮傷的狀況下不會釋出，但在環境中不容易分解，會變成持久性有機污染物。美國的化工公司杜邦其周邊居民就被發現膽固醇較高，後續研究下更發現PFOA可能會造成甲狀腺、肝臟、生殖、免疫功能方面的疾病，也可能會導致腎臟癌、肝臟癌、乳癌等。

楊振昌指出，由於出現危害，各國都陸續祭出管制，例如美國環保署訂嚴格標準，水中PFOA、全氟辛烷磺酸（PFOS）等必須小於4ppt（兆分之一），我國也禁用PFOA。目前市售不沾鍋理論上已經不會買到含有PFOA成分。

然而，楊振昌說，PFOA的危害大多是慢性危害，急性傷害主要發燒在聚合物在不正常高溫加熱夏揮發出的燻煙，讓民眾吸入後產生類似流感、發燒、頭痛、倦怠等狀況，嚴重下也可能會有肺發炎。

羅一鈞說，雖然大家俗稱「鐵氟龍流感」，但不是細菌或病毒造成的淚感冒，並非傳染病。鐵氟龍流感比較像是過敏性的呼吸道的疾病，可能就是對於這個材質，身體有特別的一些反應，吸入之後影響到呼吸道，所以它是不會人傳人。

食藥署提醒民眾挑選食品容器時注意兩要點，第一，產品標示內容，如不沾鍋表面出現刮傷、受損、甚至裂痕等情形，應更換新品。第二，使用不沾鍋時，避免過度用力剷刮表面，及烹調帶硬殼海鮮或帶堅硬骨頭的食材，也避免再無油無水狀態下空燒鍋具，同時不要過度用力以鋼刷刷洗，減少因磨損、異常高溫的溶出風險。