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環境部公告 資源循環燃料業者提高檢測頻率 違者最高罰2千萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天預告「公私場所應定期檢測及申報固定污染源」修正，針對固體再生燃料（SRF）或其他資源循環燃料業者將提高檢測頻率，由原本2年檢測1次調整到1年最高檢測4次，若同時混燒二、三類則須以每年4次的頻率檢測。 圖為台灣立方能源新建廠房。本報資料照片
環境部今天預告「公私場所應定期檢測及申報固定污染源」修正，針對固體再生燃料（SRF）或其他資源循環燃料業者將提高檢測頻率，由原本2年檢測1次調整到1年最高檢測4次，若同時混燒二、三類則須以每年4次的頻率檢測。 圖為台灣立方能源新建廠房。本報資料照片

環境部今天預告「公私場所應定期檢測及申報固定污染源」修正，針對固體再生燃料（SRF）或其他資源循環燃料業者將提高檢測頻率，由原本2年檢測1次調整到1年最高檢測4次，若同時混燒二、三類則須以每年4次的頻率檢測，違者最高處2000萬元。

因應2050淨零排放路徑推動廢棄物資源循環燃料化可能衍生之空氣汙染問題，環境部已前於今年6月20日預告修正「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」、「公私場所固定汙染源燃料混燒比例及成分標準」及「鍋爐空氣汙染物排放標準」3項草案，透過燃料成分分為生質純料、SRF、廢棄物再利用燃料3類，限制使用製程、指定汙染防制設備及加嚴空汙排放標準等規定，本次草案明定使用SRF及廢棄物再利用資源循環燃料者，應定期執行排放管道汙染檢測，落實使用資源循環燃料之汙染管理。

環境部大氣環境司副司長張根穆受訪表示，公私場所原本就應定期檢測及申報固定汙染源，而資源循環燃料燃燒時可能產生的戴奧辛問題一直為各界關注，而戴奧辛因沒辦法以連續自動監測儀器直接監測，只能靠採樣來檢查，因此本次修正固定汙染特需定期檢測的頻率，規定第二類、第三類資源循環燃料業者須提高檢測頻率。

張根穆說，第二類資源循環燃料即SRF，第三類為營建和農業廢棄物等，本次草案修正將SRF的檢測頻率由每2年檢測1次提高到每年檢測2次，第三類則提高到每季1次，即1年4次，但如果有同時混燒第二、三類的情況，則以最嚴格的1年檢測4次來辦理，本次修正預計今年底可公告。

SRF 廢棄物 環境部

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