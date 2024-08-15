快訊

奧運羽球金牌安洗瑩退國家隊原因？韓媒曝：幫前輩「打掃洗衣」7年

IG神功能「未讀偷看訊息」回歸嗨翻！網曝還有2招也能比照辦理

分發入學放榜錄取率94.62%！「2505缺額招不滿」近3年最少

幫助長輩減緩失智！醫師：手機、平板是好幫手

中央社／ 嘉義縣15日電
圖為銀髮族長輩學習操作智慧型手機示意圖，非新聞當事人。報系資料照
圖為銀髮族長輩學習操作智慧型手機示意圖，非新聞當事人。報系資料照

台灣地區人口老化嚴重，失智人口愈來愈多，嘉義大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍今天說，給老人玩手機、平板，成立LINE群組時時與他人連絡，是預防與治療失智的好方法。

曹汶龍告訴中央社記者，失智長者就是家中的老小孩，需24小時有人陪伴，在日本、歐美，老小孩大都住進長照機構，在台灣老小孩多數住在家裡，由兒女及外籍看護一同照顧，照顧老小孩要有方法。

多年治療失智症患者經驗，曹汶龍發現科技發達有助於預防與治療失智，他舉玩手機、平板為例，讓患者手指、頭腦更為靈活，再把家人朋友的LINE建立群組，時時可以連絡關懷，不怕患者走失。

曹汶龍說，手機有很多功能，像從手機點餐一樣，將來各種長照、失智服務，也會發展到用手機下單，老人只要會點手機，各種服務就可以送到家。

曹汶龍舉例，1名患有認知障礙65歲女性，她的先生70歲，很有耐心的照顧她，但擔心她會走失，來看診時教她玩手機接龍遊戲，一開始手指笨拙的滑著螢幕，經耐心的慢慢教，最後手指靈活多了。

曹汶龍說，當時給患者的先生開一個處方，買個手機教她玩接龍，再把家人朋友的LINE建立群組，讓孩子們常用LINE打電話給她，她會把手機當成寶貝帶著不離身，如此就不怕走失。

據衛生福利部公布112年台灣社區失智症流行病學調查結果，65歲以上長者失智盛行率7.99%，推估130年65歲以上失智症人口數近68萬人，失智症人口數有逐年攀升趨勢；曹汶龍說，如何面對失智，是當前重要課題。

曹汶龍長期投入社區失智家庭關懷，於全台成立10餘個失智關懷據點，提供長者健康促進活動，照顧技巧、家屬支持團體、喘息服務，獲得失智家庭好評。111年在嘉義縣醫師公會推薦下，榮獲中華民國醫師公會全國聯合會台灣醫療典範獎。

失智症 小孩 患者

延伸閱讀

【Podcast】EP.13助你一臂之力 智慧科技如何貼心老後的生活

長輩步態不穩、尿失禁以為失智 原來是水腦症作祟

影／9旬失智翁跟婦回家 警問她答不知...後於她家尋獲原來她也失智

失智長者機構前遭重摔、甩巴掌...原來是女兒施虐 可能原因曝光

相關新聞

高風險駕駛強制換發1至6年短期駕照 10月31日上路

為加強駕駛執照管理，交通部先前預告修正「道路交通安全規則」，增訂違規嚴重紀錄者換發1至6年短期駕照，並有6年觀察期，其中...

雨彈轟全台！未來1周天氣2重點 中南部周日起慎防劇烈降雨

近期天氣有兩個重點，中央氣象署預報員官欣平表示，一是各地午後雷陣雨感受上比較劇烈、範圍比較廣一些，降雨甚至到晚間；此外，...

今午後對流更廣 安比將轉中颱、日本關東明天可能強風豪雨

昨天全台午後雷陣雨明顯。天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，今天台灣位在低壓帶的範圍裡，一早就有對流在台灣海峽消長，早...

回響／垃圾山成台灣「新百岳」 彭啓明曝目前進度4重點

聯合報日前獨家報導，垃圾山遍布全台，成為台灣「新百岳」，國人關注。環境部長彭啓明今天在臉書表示，環境部重新盤點，要找出方...

午後大雷雨更劇烈雨區擴大 吳德榮：安比颱風明影響日本再大迴轉

清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大低壓環流（季...

遊日免稅品放飛機行李架「整包被偷」 過來人曝2招：避免死角

正值暑假，不少人會趁這時候出國遊玩，但也需注意隨身物品及人身安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。