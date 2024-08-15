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遊日免稅品放飛機行李架「整包被偷」 過來人曝2招：避免死角

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友近日去大阪旅遊，回程時在關西機場買的伴手禮竟在飛機上被偷了，令她相當傻眼。示意圖／ingimage
有網友近日去大阪旅遊，回程時在關西機場買的伴手禮竟在飛機上被偷了，令她相當傻眼。示意圖／ingimage

正值暑假，不少人會趁這時候出國遊玩，但也需注意隨身物品及人身安全。一名網友近日去大阪旅遊，回程時在關西機場買的伴手禮竟在飛機上被偷了，令她相當傻眼，她也呼籲，在機上要多注意自己的隨身行李，「小偷真的很多」。

一名網友在Threads發文，她近日去日本旅遊正要從大阪回程時，在關西機場買了免稅商品，全都是要給親朋好友的巧克力、餅乾之類的伴手禮。上飛機時她放在座位上方的行李架上，下飛機時由於她坐在走道所以第一個把行李架打開，卻發現整袋伴手禮消失不見了，她心想，「這絕對不是搞錯而是被偷了」，後來與空姐和地勤反映並留下資料，但也不了了之。

原po表示，最近看到不少人在飛機上被偷的文章，「大家在飛機上真的要多注意自己的隨身行李，小偷真的很多…」。

此文一出，網友紛紛表示，「好誇張，覺得會拿錯也太扯了，而且上飛機會睡死，根本不會時刻注意自己的隨身行李欸」、「飛機小偷是很多年以來都存在的。不過一般都會偷貴重物品啦，偷零食大概只有台灣的航線吧？」、「小偷搭得起星宇，居然還要偷伴手禮…他的人格真的是超級廉價」、「看來以後不只行李箱要放AirTag，以後連手提也要了」。

有網友則建議，「1.買完放自己的袋子 2.要放自己座位對面的行李艙，第2很重要，這樣有人去動的時候，才能看見是不是動到自己的。放自己頭上的行李艙，會有死角」、「免稅品絕對要用另一個袋子套住，有些人是心懷不軌，有些人是將錯就錯，反正絕對不要讓人知道你那裡面裝的是免稅品，財不露白」、「貴重物品應該放置在座位下方。若是放在上方置物櫃，我會放在登機箱裡面並且上鎖。或者說改變外包裝，常出國購買精品的人也都會這樣做」。

有過來人分享經驗，「之前在Threads看到搭乘其他家但也是回台班機，放在頭頂上的一大袋土產被偷，不過他們有報警，後來靠調閱監視器有抓到犯人，是坐在前後排的一大家子，推給影像中拿袋子的爸爸說老人家拿錯（？）」、「我親戚去日本也遇到一樣的事！一樣是放行李架上的巧克力被拿走，問附近座位有沒有人拿到都否認，後來在等行李時他們發現相同的袋子，拿走的人被盯到心虛，才從包包裡拿出來還給他們」。

伴手禮 免稅 出國旅遊 日本 行李箱

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