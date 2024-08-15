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百萬網紅嘟嘟人徒步登頂馬丘比丘，隨身攜帶「臺灣茶飲」竟意外大受外國人好評？

文／ 黎詩彥

百萬網紅The DoDo Men嘟嘟人近期再訪「世界新七大奇景」、傳說中的「天空之城」馬丘比丘，這次嘟嘟人除了隨身行李外，也攜帶「國民茶飲」茶裏王一起出發祕魯，沒想到意外促成「國民外交」，連同行的外國山友都被台灣茶的魅力圈粉了！

圖／嘟嘟人YouTube
圖／嘟嘟人YouTube

嘟嘟人中的Eric二訪馬丘比丘，這一回，Eric堅持全程六十多公里都用雙腳行旅，徒步經過冰川、走過叢林。健走到第三天，全團都開始感到吃力，但一起堅持下去的理由就是「野生百香果」，跟團員坐在草地上品嚐超大顆的野生百香果，Eric也拿出來自台灣的「茶裏王伯爵紅茶」 與來自各國的團員分享，在海拔3千多公尺的高山上來一場即興的台式下午茶。

團員中也包含了習慣喝格雷伯爵紅茶的英國山友，沒想到試喝後的感想是，「口感好清爽」、「比起傳統重口味的格雷伯爵茶，我更喜歡這個」、「喝起來比較沒有負擔」，也有外國人對台灣有「茶裏王伯爵紅茶」這類茶飲表示羨慕，說：「如果在外面走動的話，這樣喝茶方便很多。」。

圖／嘟嘟人YouTube
圖／嘟嘟人YouTube

一路爬到了高山，雖然午餐只有夾著起司的漢堡，麵包有點乾柴，嘟嘟人也拿出自備清爽又解渴的茶裏王四季春茶來搭配，登山團員中有一對挪威團員，先前來過台灣，對台灣茶飲印象深刻，嘟嘟人大方和他們分享100%台灣茶葉的茶裏王四季春茶，挪威團員試飲後表示： 「很好喝很棒」、「喝起來不甜，我很喜歡！」甚至忍不住一喝再喝。

圖／嘟嘟人YouTube
圖／嘟嘟人YouTube

嘟嘟人扛著茶裏王爬上3千多公尺高山的壯舉，也引起網友廣大的迴響，粉絲紛紛表示：「好棒的國民外交 」、「茶裏王一輩子也沒想過會登上馬丘比丘吧 」、「在馬丘比丘喝台灣茶，好爽 」、「太有說服力了！用茶順便作外交…...香茶配美景，超有fu的，超想喝 」、「看人家千里迢迢的帶茶裏王去秘魯，我突然有想喝的衝動 」、「在便利商店隨處可見的茶裏王，配上美景瞬間變高級了，看起來更好喝 ！」

圖／嘟嘟人YouTube
圖／嘟嘟人YouTube

清爽好喝的茶裏王，連外國人都想擁有！在台灣的朋友可以嚐嚐看，現在剛好有優惠：
● 7-11：8/07-9/17 茶裏王伯爵紅茶第二瓶 10元
● 萊爾富：8/21-9/17 四季春茶第二瓶六折
● OK超商：8/15-9/11 四季春茶第二瓶六折

點擊連結觀看完整影片： https://youtu.be/DZFrYbCoLEA?si=uw85NjXHce5QJOi_&t=1635

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