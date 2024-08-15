2024遠百韓國商品展 讓您就近感受韓流魅力

遠百徐雪芳總經理(中)率領林彰豐營運長(右)、超市餐飲部協理陳佑任(左)一同選品，男星徐謀俊(右二)、韓國媳婦魯芝善大讚在韓國物產展有口福。 圖／遠東百貨 提供

瞄準喜歡韓式美食文化的消費者，遠東百貨「2024韓流魅力 盡在遠百」韓國物產展即起展開全台各店陸續巡迴登場，讓您就近感受韓流魅力。韓國物產展第一波遠百信義A13、遠企購物中心、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北即日起至8月19日，第二波8月22日至9月2日由新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百接棒，第三波9月5日到9月17日由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮壓軸，在全台遠百各店都可就近感受韓流魅力。

遠東百貨異國美食展，由於集結平日難得一見的特色美食，一向具有集客效果。遠百指出，每一年「韓流魅力 盡在遠百」韓國物產展，遠百團隊都希望有嶄新的商品呈現在消費者面前，而這樣的商品陣容，源自背後有韓國農水產食品流通公社aT的支持。

辣醃小螃蟹

來自韓國的辣味螃蟹醬，鮮美的螃蟹搭配韓式辣醬，美味程度搭配白飯肯定一碗接一碗。

辣醃小螃蟹/100g，售價280元（盒）。 圖／遠東百貨 提供

辣味螃蟹醬/醬油醃螃蟹

韓國國民媽媽-金守美，遵循傳統、韓國匠人手藝 -醬油螃蟹，又被人稱之為「偷飯賊」。

味螃蟹醬300g 售價880元（盒）、醬油醃螃蟹500g，售價880元（盒）。 圖／遠東百貨 提供

HANSUNG綜合魚板

逛韓國市場與小吃攤，必吃最經典的傳統美食「韓國魚板」，韓國展現場販售的「綜合魚板包」包含了蔬菜魚板、蟹肉魚板、豆腐、蒟蒻等食材，煮成一鍋綜合魚板湯，就是下班追劇最療癒的美食。

HANSUNG綜合魚板230g 原味/辣味，售價280元（包）。 圖／遠東百貨 提供

OURHOME部隊鍋

秋天的季節最適合煮個暖胃的鍋物，「部隊鍋」豐盛的午餐肉與香腸，以低溫發酵泡菜和炒過的豬肉添加香氣，高溫熬製牛骨，湯頭溫醇濃郁。

OURHOME部隊鍋400g，優惠價380元（包）。 圖／遠東百貨 提供

OURHOME無骨排骨湯

「無骨排骨湯」使用高溫高壓方式烹煮，加熱即食方便食用，喝得到美味也能吃到厚實的牛肋骨。

OURHOME無骨排骨湯400g，優惠價 450元（包）。 圖／遠東百貨 提供

OURHOME香辣無骨馬鈴薯排湯

「香辣無骨馬鈴薯排湯」用馬鈴薯、無骨排骨肉、芹菜等多種食材熬煮而成的韓國香辣無骨馬鈴薯排湯，也是下飯能手。

OURHOME香辣無骨馬鈴薯排湯400g，優惠價 450元（包）。 圖／遠東百貨 提供

軟餅乾可頌

軟Q餅乾＋香酥可頌-將迸出可頌新體驗

軟餅乾可頌(經典款/濃郁巧克力款)，推薦價150元/份。 圖／遠東百貨 提供

GINI F&S扁可頌餅乾

韓國爆紅的「扁可頌餅乾」，把可頌牛角麵包「Crunji」壓製而成，再塗上焦糖蜂蜜，相較可頌麵包更加爽脆可口，也像鍋巴一樣扁平酥脆。

GINI F&S扁可頌餅乾，10片/盒，售價699元。 圖／遠東百貨 提供

香氣四溢的烤魚餅，非常適合非甜食愛好者購入。

烤魚餅80g，售價280元（包）。 圖／遠東百貨 提供

TIGKTEGAK-海苔脆片

脆脆的酥香口感，海苔脆片，吃了欲罷不能，一口接一口。

ＴIGKTEGAK-海苔脆60G，原味/牛蒡/地瓜/甜菜/南瓜，售價180元（包）。 圖／遠東百貨 提供

此外，還有韓國哈密瓜、韓國麝香葡萄、濟州島蜜柑等在地水果物產，以及100%水果美醋，韓國人用來搭配氣泡水一起飲用，果醋也可以調配牛奶變成優格，有鳳梨、青葡萄、石榴、葡萄柚、檸檬等口味。現場集合各種韓國特色美味，讓民眾體驗購入，在家就可營造韓味食堂。

韓國哈密瓜售價，499元/顆。 圖／遠東百貨 提供

韓國麝香葡萄，售價1299元/盒。 圖／遠東百貨 提供

濟州島蜜柑450g，售價80元/袋。 圖／遠東百貨 提供

CJ Petitzel 100%天然水果美醋，每瓶900ml建議售價380元，優惠價3瓶1,000元、4瓶1,200元，常溫保存18個月。 圖／遠東百貨 提供

慶山紅棗汁禮盒

來自韓國慶山的精緻發酵醋,由傳統方式釀造而成,可自行調配濃淡、香醇好喝。

慶山紅棗汁禮盒(30入) ，優惠價 2980元（盒）。 圖／遠東百貨 提供

芝麻油鮪魚罐頭

樸鼻而來的芝麻油香, 直接吃，加熱吃，製作三明治、漢堡、炒飯等，簡單完成美味營養料理！

芝麻油鮪魚罐頭90g ，原味/辣味，售價 85元（盒）。 圖／遠東百貨 提供

遠百韓國展活動期間，民眾只要於韓國展會場持遠百APP或HAPPY GO卡消費，當日單筆滿999元以上即贈送奶油花生口味海苔酥，遠百APP會員於活動現場當日消費滿599元以上即可獲得電子抽獎序號，活動結束後將抽出中獎者贈送台北-首爾來回機票一張，全台限量22張，讓消費者親自前往首爾，感受韓流魅力。