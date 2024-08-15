劇烈降雨要來了！賈新興：台南以南周日起局部較大雨勢

中南部民眾務必注意天氣變化。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周日至下周一台南以南有局部較大雨勢，沿海低窪地區易有局部積淹水現象。

賈新興表示，明天至周六，西半部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日至下周一台中以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二嘉義以南有局部陣雨，午後北部、中南部及宜花東有局部短暫陣雨。其中，周日至下周一台南以南有局部較大雨勢，沿海低窪地區易有局部積淹水現象。下周三至下周六，午後北部、中南部山區及宜花山區有零星短暫陣雨。

至於近期是否還有颱風生成，賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展的跡象。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。