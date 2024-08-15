今午後對流更廣 安比將轉中颱、日本關東明天可能強風豪雨

昨天全台午後雷陣雨明顯。天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，今天台灣位在低壓帶的範圍裡，一早就有對流在台灣海峽消長，早晨到上午可能會順著大環境的西南到偏南風，移入中南部平地並帶來短暫雨。不過比較大的雨勢還是會發生在下午，由於大氣比較不穩定，午後對流的範圍會更加廣泛，今天氣除了各地山區外，內陸平地也有機會，特別是中北部地區因為在下風處，會更容易受到山區對流影響，類似的天氣可以持續到明天。

目前預報在周末起，低壓帶會有個中心在東海一帶建立，他說，雖然不是颱風，但會讓台灣附近的西南風強度進一步增強，預期周末起迎風面的中南部全天都有間歇性降雨。比較大的雨勢會發生在清晨的沿海，以及午後的山區，分別是受到清晨陸風輻合跟白天熱力作用的幫助。

李至晟表示，而下周一到二台灣附近的西南風會達到最強，中南部降雨的時間跟強度會變得更大，會有豪大雨的機會，建議比較低窪的地方，近日清理周邊的溝渠，減少積水的發生。目前預報下周三以後隨著低壓帶北上並遠離，台灣附近的西南風強度減弱後，又會再度回到午後陣雨的天氣型態。

而熱帶系統方面，李至晟表示，目前安比颱風跟悟空颱風持續在日本的南方到東南方北上，預測明天安比颱風會以中度颱風的強度快速通過東京外海，為關東地區帶來強風豪雨，要前往日本東京或回國務必確認航班訊息。至於悟空颱風，目前還是輕颱下限，會在跟日本有段距離的地方進入環境不佳的海面，結束它的一生。