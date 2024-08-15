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回響／垃圾山成台灣「新百岳」 彭啓明曝目前進度4重點

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
垃圾山。圖／取自彭啓明臉書
垃圾山。圖／取自彭啓明臉書

聯合報日前獨家報導，垃圾山遍布全台，成為台灣「新百岳」，國人關注。環境部彭啓明今天在臉書表示，環境部重新盤點，要找出方法解決，他也到許多縣市看垃圾山，行政院長卓榮泰院長也很關心這件事、每幾周就追問最新進展。目前進度為垃圾山減少中、運用AI平台掌握垃圾量、強化垃圾掩埋場防災措施，以及環境敏感地區場址優先處理，例如集水區的上游的掩埋場。

垃圾百岳問題複雜，彭啓明表示，垃圾屬地方政府權責自治事項，中央政府則依主管機關角色督導地方政府落實垃圾清除處理、辦理環保設施優化及整理整頓等工作，同時協調垃圾自主處理量能不足的縣市跨區域合作處理。他和環境部同仁都動起來，已經和不少縣市首長及環保局保持暢通聯繫，「我們解決這問題的決心是很堅定，也同時在思考未來如何一勞永逸，但這需要時間」。

他說，目前進度包括第一，垃圾山減少中，裸露垃圾堆置掩埋場已由53場下降為48場，裸露垃圾暫置量已由84萬噸下降為73.2萬噸。第二，運用AI 平台掌握垃圾量，垃圾治理要用AI，透過UAV無人機建置掩埋場3D數位化模組，圖像化裸露垃圾堆置數量及其分布，同時輔以光學雷達測繪裸露垃圾堆置量體之變化趨勢，建立全國垃圾掩埋場監控平台。

第三，強化垃圾掩埋場防災措施，導入紅外線熱像儀，透過「溫度」、「煙霧」、「火焰」等3階段，由AI分析比對環境條件判別火災發生前的異常狀態，在災害尚未發生或擴大前，即進行通報並作相應救災處置。

第四，環境敏感地區場址優先處理，例如集水區的上游的掩埋場。彭啓明表示，垃圾管理還要從源頭，這還是從你我、鄰里、企業等做起，如果沒有好的管理減量，這些都是後端的管控，當你我批評垃圾堆積如山時，也要想想自己是否可以更減量，更環保。

彭啓明表示，他對許多縣市首長願意支持環保單位，進行垃圾破袋檢查的分類工作，重視環保措施，無謂改變大家傳統習慣的批評，表示崇高敬意，環境部也會更大力支持。

環境部長彭啓明（中）勘查垃圾山。圖／取自彭啓明臉書
環境部長彭啓明（中）勘查垃圾山。圖／取自彭啓明臉書
全國裸露堆置垃圾處理情形。圖／取自彭啓明臉書
全國裸露堆置垃圾處理情形。圖／取自彭啓明臉書
全國裸露堆置垃圾處理情形。圖／取自彭啓明臉書
全國裸露堆置垃圾處理情形。圖／取自彭啓明臉書

彭啓明 環境部

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