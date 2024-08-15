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這款水果到處都有 農業部：也是台灣最重要的蜜源植物
台灣最重要的蜜源植物，也是台灣栽種面積第4大的水果，猜得到是什麼嗎？「農業部」臉書粉專揭曉答案是龍眼，龍眼適應性強、耐旱，分布於台灣各地，以台南、台中、高雄和南投4縣市種植面積最大。龍眼在台灣南部生產面積大，可以說是台灣最重要的蜜源植物之一。
何謂蜜源植物？農業部表示，指的是能夠提供花蜜、蜜露給蜜蜂採集的植物。而大眾常吃到的龍眼蜜，其實就是蜜蜂採集龍眼花朵所分泌的花蜜。因此，龍眼蜜沒有龍眼的味道，「那是龍眼花的濃郁香氣，也是台灣蜂蜜種類中嚐起來最甜的蜜種」，口感溫順，又可以跟各種料理食材創意百搭，是很受歡迎的蜂蜜種類。
農業部說，台灣的龍眼富含維生素B、C等營養成分，品種主要有以粉殼龍眼及現有品種中果形最大的韌蒂龍眼為主。
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