午後大雷雨更劇烈雨區擴大 吳德榮：安比颱風明影響日本再大迴轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。記者林伯東／攝影
午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。記者林伯東／攝影

清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大低壓環流（季風環流）的型態持續至周日，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。

溫度方面，吳德榮表示，今天至周日各地區最高氣溫約在35、36度左右，大致仍偏熱，今天北部24至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮表示，下周一、周二西南季風通過台灣，因地形抬升，仍有大雷雨，應續防劇烈天氣。下周三太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨。

目前太平洋地區有2個颱風，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱悟空在日本東方海面，向北轉東北東前進，距日本很遠。另1輕颱安比將增強為中度颱風，受大低壓環流導引，其中心明天掠過日本本州東南側近海、暴風邊緣掃過本州東南部，再向東北東大迴轉、加速遠離，有日本行程應注意。

輕颱悟空（右）在日本東方海面，向北轉東北東前進。輕颱安比（左）將增強為中颱，其中心明天掠過本州東南側近海、邊緣掃過本州東南部，再向東北東大迴轉遠離。圖／取自中央氣象署網站
輕颱悟空（右）在日本東方海面，向北轉東北東前進。輕颱安比（左）將增強為中颱，其中心明天掠過本州東南側近海、邊緣掃過本州東南部，再向東北東大迴轉遠離。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 大雷雨 日本

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