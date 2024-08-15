午後大雷雨更劇烈雨區擴大 吳德榮：安比颱風明影響日本再大迴轉

清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大低壓環流（季風環流）的型態持續至周日，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。

溫度方面，吳德榮表示，今天至周日各地區最高氣溫約在35、36度左右，大致仍偏熱，今天北部24至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮表示，下周一、周二西南季風通過台灣，因地形抬升，仍有大雷雨，應續防劇烈天氣。下周三太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨。