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健康主題館／盛夏持續高溫 易引發心血管疾病

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
炎夏持續高溫，小心熱傷害發生，不僅會中暑，高溫也可能引發心血管疾病的猝死意外。圖／123RF
炎夏持續高溫，小心熱傷害發生，不僅會中暑，高溫也可能引發心血管疾病的猝死意外。圖／123RF

高溫造成血管擴張，增心臟負荷

● 飲水不足，血液變濃稠，易血栓

● 夏天護心宜注意溫差、控制三高

炎夏持續高溫，小心熱傷害發生，不僅會中暑，高溫也可能引發心血管疾病的猝死意外。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，長時間處於高溫環境下，皮下血管會擴張，皮膚的血流量加快，加重心臟負擔，容易導致心肌梗塞。國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東提醒，夏天流汗多、易脫水，慢性疾病患者要特別留意，避免熱傷害。

天氣熱易脫水 也易「傷心」

林謂文表示，氣溫變化會讓心血管疾病發作狀況明顯增多，由於血管會「熱脹冷縮」，因此夏季天氣熱會導致血管擴張，加上大量出汗而易脫水，就會增加血液黏滯性，進而形成血栓，容易引起心肌梗塞，有猝死風險。

林謂文提醒，炎熱天氣加上長時間待在悶熱場域，會阻礙人體散熱，當身體調節功能失衡，就會出現各種反應。中暑與心肌梗塞都可能發生，初期症狀相似，包括胸悶、心悸、頭痛、惡心等，不過仍有一些症狀不同。

中暑還會有身體發熱、皮膚乾燥發紅、口乾舌燥等症狀，以及全身性不舒服；心肌梗塞則會出現呼吸喘、冒冷汗以及下巴痛、腋下痛、脖子痛等反射性疼痛。

患有心血管疾病的民眾經常會問，到底要不要限制喝水量？林謂文表示，「限鹽」是關鍵，當攝取過量的高鈉食物，會覺得特別口渴，且怎麼喝都止不了渴。心臟衰竭、洗腎患者才需要注意每日喝水的量，避免水分無法正常排出，累積在體內傷害其他器官。

慢性病患護心 注意規律用藥

郭志東強調，三高病人一定要準時用藥，若以為血壓數值穩定而自行停藥，就會出現反彈性高血壓，讓心跳加快或心律不整而有致命危險。另外，民眾頻繁進出室內外，冷熱溫差也會讓血壓突然升高、血管劇烈收縮，導致血管中的斑塊破裂形成血栓，進而易發生心肌梗塞的危險。

郭志東提醒，高血壓、糖尿病、腎臟病、心臟疾病、精神疾病患者，因器官已受疾病影響，遇上高溫可能使病情加重，要多注意補水，並且規律服藥。

夏天應喝多少水？

1.根據個人運動強度、工作狀況，比平常每日喝水量2000cc增加500至1000cc，注意補水但不用過度。

2.常待在辦公室的人，可以多喝水500cc。

3.養成隨時喝水的好習慣，不要口渴才喝水，以常溫水為佳。（資料來源／郭志東）

心肌梗塞 患者 高溫

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