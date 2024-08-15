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夏日運動補水 不是渴了才喝

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
夏天運動喝水量要夠，避免熱傷害以及身體缺水引發急性腎衰竭。本報資料照片
夏天運動喝水量要夠，避免熱傷害以及身體缺水引發急性腎衰竭。本報資料照片

24節氣「立秋」過後，全台氣溫仍居高不下，8月至今的熱傷害就診人數很多，衛福部統計高達360人次左右。對於悶熱的天氣，國健署提醒民眾，要注意避免發生中暑，尤其夏日運動時，應掌握「補水3適」原則，可以幫助身體降溫，並防止流汗過多而出現脫水症狀。

近年運動風氣盛行，不論是室內的有氧舞蹈、瑜伽等，或是室外的健走、慢跑、騎腳踏車及長達數小時的耐力運動如馬拉松、鐵人三項等，都有可能因室內室外的悶熱環境或水分補充不足，造成熱傷害的發生。國健署署長吳昭軍提醒民眾，在運動健身的同時，要多注意氣溫變化並關注自己的身體狀況，適時適當補充水分，避免身體陷入缺水危機。

不少人喜愛夏天運動爆汗的感覺，認為把汗逼出來，有助於瘦身、排毒。三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡表示，運動排汗有助於新陳代謝，但如果流汗過多、沒有適度補水，身體會處於缺水狀態。人體在缺水情況下，除了溫度調節失衡引發熱傷害，也會因腎臟灌流不足而造成急性腎衰竭。

朱柏齡分享，有一位患者因處於悶熱空間，導致滿頭大汗、水分大量流失，又因專注想完成手上的工作，忙起來就忽略喝水，結果身體不適來求診，檢驗出尿毒指數升高，產生急性腎衰竭損傷。另一位長者習慣晨間活動，以為早上外出運動就沒事，可以避開陽光，但是夏天日出早，該名長輩流汗後沒有適時補水，口腔乾燥、心跳加快，緊急就醫治療。

朱柏齡強調，不要等到口渴才喝水，夏天運動要注意定時飲水、控制運動時間、適時休息、避免過度訓練。若在戶外運動，要選擇在陰涼處休息，如果覺得太熱，千萬不要逞強，尤其是出現中暑症狀，應立即停止活動。

「補水3適」原則：

1.適時：戶外活動前1小時先喝水，並分兩階段補充水分；於活動中每15分鐘喝水。

2.適度：依天氣、活動量及流汗量，適度補充水分，別等到口渴才喝水，口渴代表身體已處於缺水狀態。若活動超過1小時或補水量超過1000㏄，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。

3.適量：出門前1小時適量慢慢喝下400到600㏄的水，戶外活動中，則每15分鐘飲水200到300㏄；每小時最大飲水量勿超過1500㏄，短時間內攝取過多水分易造成水中毒。

腎臟 運動

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