終結腎結石 少食咖啡、可可等草酸鈣食物

有過腎結石疼痛的人均永生難忘，痛到直冒冷汗，在地上打滾，被緊急送至急診。奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢表示，腎結石成因眾多，一般與飲食及遺傳等因素有關，有一名中年男性幾乎每年均至急診報到，即使盡量少碰草酸鈣等食物、飲料，但一年至少痛上一回，身心俱疲。

李高漢表示，許多人以為腎結石體積愈大，就容易引發劇痛，其實不然，結晶大小與疼痛無關，主要在於結石是否卡在輸尿管，一旦突然掉進去，就會造成劇烈疼痛，這可能比生孩子還要痛。

許多腎結石患者是在接受健康檢查時意外發現結石，李高漢說，門診中最年輕個案為高中男生，在接受健康檢查時，發現腎臟結石，進一步詢問，應與家族史有關。有些患者擔心結石造成劇痛而選擇就醫，希望可以盡速處理。

54歲李姓男子於體檢時意外發現兩側腎均有結石，為避免腎結石震碎後卻卡在裡面，在醫師建議下，採用「逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術」，搭配新型可彎式輸尿管鞘，清除兩側結石，術後第2天即出院，後續追蹤確認兩側腎臟已無明顯殘存結石。

李高漢表示，傳統碎石手術往往伴隨著傷口、疼痛、復發等問題，如腎結石超過2公分，建議採「逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術」，病人恢復時間較快，手術後疼痛感及出血少，但患者術後必須多喝水，才能將碎石排出體外，一旦碎石殘存復發或掉落到輸尿管，恐需2次手術治療。

奇美醫院今年4月引進新型可彎式輸尿管鞘，可以有效將被雷射擊碎的碎石抽吸出來，避免殘存的結石問題，降低復發風險，同時減少腎臟內的壓力，避免後續敗血症發生。

目前健保並未給付「逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術」，相關費用及耗材，均須自費。

李高漢指出，經過化驗後，大部分腎結石均屬「草酸鈣」結石，建議患者控制飲食，盡量少吃可可、巧克力、南瓜、芋頭、腰果、咖啡、蕎麥、可樂等食物。平時多喝開水，如果發現尿液偏黃、偏濃，就一定要多補充水分，以免「草酸鈣」結晶停留在體內，慢慢長大，危害健康。