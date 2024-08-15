健康你我他／詐騙集團花招多 我與母姊都上當

詐騙層出不窮，新聞常報導有人遭到詐騙匯出畢生積蓄或養老金，詐騙集團花招百出、推陳出新，讓人防不勝防。我們家即遇到過不同種類的騙術。

我大三下學期，有位同學介紹打工機會給我，但對於工作性質及內容卻三緘其口，我想看看也無妨，欣然一同前往。聽完公司介紹後，才發現是個直銷商，也就是老鼠會。

對於高達兩萬元的入會費雖然有所遲疑，但在同學及其上線不斷灌迷湯下，讓腦波弱的我做起春秋大夢、描繪變成富婆的美景，拿出積蓄買了個鑽戒入了會。我以為很快可以找到下線，事實是一個都沒有騙到，且知情的朋友都開始避著我，我過得愈來愈不快樂，最終我決定脫離這個老鼠會、回歸單純的學生生活。

母親則是65歲生日過後，有天到市場買菜時，被金光黨盯上，對方不知用了什麼迷魂藥，加上慣用的瘋子戲碼，將母親騙回家將家中10幾萬現金、金飾品搜刮一空，這對一向節儉的母親來說，是個不小的打擊，為此她一直自怨自艾、耿耿於懷。

我跟母親被騙一次就心生警愓，但我的大姊卻是從年輕被騙到現在，包含被好友借錢不還、倒會、被老鼠會騙、投資有去無回，前陣子她甚至還相信「網路男友」會借30萬美金給她還債。因為曾被詐騙，多少能理解被詐騙者的心理，除非自己能覺醒，否則旁人是愛莫能助的。