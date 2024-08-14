台北藝術進駐計畫20年 Res Artis年會首來台

全球知名的「Res Artis 2024 國際年會」將於9月6日至9日首次來台，本次年會是疫情後首次回亞洲實體聚會，也是台灣首次擔綱東道主，主題為「在光譜中找到彼此：超越合作」。這回年會舉行期間還適逢台北市文化基金會藝術村營運部承辦「台北藝術進駐」計畫20周年，可謂雙喜臨門。

Res Artis 是國際性的藝術進駐協會，1993年成立於德國柏林，至今營運逾30年，在全球超過85個國家、地區擁有700多名會員，台北的寶藏巖國際藝術村也是其一。

此次年會將匯集超過28個國家的藝術工作者齊聚台北，共同探討藝術進駐在當代社會中的機遇與挑戰，地點橫跨台北市客家文化主題公園、寶藏巖國際藝術村、嘉禾新村及煥民新村等城南地區藝文場館。

同時，為慶祝台北藝術進駐計畫20周年，寶藏巖國際藝術村將於8月31日在村內揭幕為期一年的台北藝術進駐專題展覽，主題為「AIR Taipei搭，不搭嗎？」。AIR Taipei全名Artist-in-Residence Taipei即為「台北藝術進駐計畫」。

展覽巧妙利用AIR Taipei的縮寫與航空公司的聯想，一方面呼應藝術進駐計畫使藝術家得以跨國、跨文化移動，另一方面也希望以活潑有趣的角度，引領觀眾了解文化場館營運以及政策的演變。展覽共有三個展間，分別對應藝術進駐在台灣發展的過去、現在與未來，邀請公眾一同見證台北藝術進駐計畫20年來的豐碩成果。

寶藏巖國際藝術村指出，在Res Artis 2024台北年會及「AIR TAIPEI搭，不搭嗎？」專題展覽中，將以特製影音向已故的竹圍工作室創辦人蕭麗虹女士致敬。蕭麗虹曾擔任Res Artis董事會成員，多次努力爭取Res Artis年會來台舉辦，畢生致力推動「國際連結，在地行動」的藝術理念，為提升台灣和亞洲在國際藝術進駐領域的地位做出重大貢獻。

Res Artis 2024台北年會目前尚可購票，台灣觀眾享有最優惠價格。購票資訊請見寶藏巖國際藝術村官方網站藝術村年會網頁，或Res Artis官方網站。