聽新聞
test
0:00 / 0:00
治療心梗藥物愛栓通退出健保？ 蘇一峰曝未來可能動向
國內缺藥恐再添一項，胸腔科醫師蘇一峰今天在臉書發文分享，抗血栓劑「愛栓通Fondaparinux」，將於明年退出台灣健保，其用於預防手術的靜脈血栓栓塞發生，或治療心絞痛、心肌梗塞、深層靜脈血栓及肺栓塞，若退出台灣健保，未來想注射須自費，也不排除可能退出台灣。
蘇一峰指出，在治療急性冠狀動脈症候群(acute coronary syndrome, ACS)，抗凝血藥品是主要的一部分。使用愛栓通可降低死亡率或再次心肌梗塞的發生率，並且不會增加嚴重出血或中風的比率。
蘇一峰隨後表示，供應商函知Fondaparinux (Arixtra) 2.5mg/0.5ml/syringe自114年1月1日起取消健保給付，改以自費方式。網友則留言，「大家不關心就是沒藥用自己承擔」、「只能自求多福，不會心梗」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言