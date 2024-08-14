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治療心梗藥物愛栓通退出健保？ 蘇一峰曝未來可能動向

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
胸腔科醫師蘇一峰表示，供應商函知愛栓通Fondaparinux (Arixtra) 2.5mg/0.5ml/syringe自114年1月1日起取消健保給付，改以自費方式。圖／取自蘇一峰臉書
胸腔科醫師蘇一峰表示，供應商函知愛栓通Fondaparinux (Arixtra) 2.5mg/0.5ml/syringe自114年1月1日起取消健保給付，改以自費方式。圖／取自蘇一峰臉書

國內缺藥恐再添一項，胸腔科醫師蘇一峰今天在臉書發文分享，抗血栓劑「愛栓通Fondaparinux」，將於明年退出台灣健保，其用於預防手術的靜脈血栓栓塞發生，或治療心絞痛、心肌梗塞、深層靜脈血栓及肺栓塞，若退出台灣健保，未來想注射須自費，也不排除可能退出台灣。

蘇一峰指出，在治療急性冠狀動脈症候群(acute coronary syndrome, ACS)，抗凝血藥品是主要的一部分。使用愛栓通可降低死亡率或再次心肌梗塞的發生率，並且不會增加嚴重出血或中風的比率。

蘇一峰隨後表示，供應商函知Fondaparinux (Arixtra) 2.5mg/0.5ml/syringe自114年1月1日起取消健保給付，改以自費方式。網友則留言，「大家不關心就是沒藥用自己承擔」、「只能自求多福，不會心梗」。

健保 蘇一峰 血栓

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