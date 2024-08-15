有行旅／伊勢志摩酒造美饌 酒武士帶路

日本伊勢半島三重縣，得天獨厚的地理位置，特有土質和氣候種出來的酒米，再加特有水質，成就數間百年酒造。有行旅獨家安排「日本酒造青年協議會酒武士」的歐子豪，用「清引食」概念，帶領旅人進入料理和日本酒的世界。

旅程將走訪百年「清水清三郎商店」釀酒廠和「元坂酒造」；見識「清水清三郎商店」的「鈴鹿川」和拿多項大獎的「作」、「元坂酒造」的「伊勢錦」和「酒屋八兵衛」等知名品牌。除了美酒還有伊勢半島的伊勢龍蝦和鮑魚、當令松茸盛宴，和日本排名第一的壽喜燒老舖品嘗銷魂松阪牛等美食。

《日本酒武士歐子豪帶路 伊勢志摩酒造美饌》5天4夜旅程，10月1日至10月5日。一對一說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/nvE1pl

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康