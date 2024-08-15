聽新聞
test
0:00 / 0:00
有行旅／伊勢志摩酒造美饌 酒武士帶路
日本伊勢半島三重縣，得天獨厚的地理位置，特有土質和氣候種出來的酒米，再加特有水質，成就數間百年酒造。有行旅獨家安排「日本酒造青年協議會酒武士」的歐子豪，用「清引食」概念，帶領旅人進入料理和日本酒的世界。
旅程將走訪百年「清水清三郎商店」釀酒廠和「元坂酒造」；見識「清水清三郎商店」的「鈴鹿川」和拿多項大獎的「作」、「元坂酒造」的「伊勢錦」和「酒屋八兵衛」等知名品牌。除了美酒還有伊勢半島的伊勢龍蝦和鮑魚、當令松茸盛宴，和日本排名第一的壽喜燒老舖品嘗銷魂松阪牛等美食。
《日本酒武士歐子豪帶路 伊勢志摩酒造美饌》5天4夜旅程，10月1日至10月5日。一對一說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/nvE1pl
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言