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「Once, 愛是唯一」 17日台中歌劇院首演

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
「東尼獎」最佳音樂劇「Once, 愛是唯一」8月17、18日將在台中歌劇院演出。記者陳秋雲／攝影
「東尼獎」最佳音樂劇「Once, 愛是唯一」8月17、18日將在台中歌劇院演出。記者陳秋雲／攝影

2012年「東尼獎」，最佳音樂劇頒給「Once, 愛是唯一」，8月17、18日將在台中歌劇院演出2023年全新製作版本，全台首演，備受矚目。

「Once, 愛是唯一」男主角亞瑟．達維爾去年獲奧利佛獎最佳音樂劇男演員，妻子伊內絲．德．克拉克曾演出英劇「小鎮疑雲」，夫妻同台飇演技與唱功，兩人受訪時說，在家中也會排演。

音樂劇「Once, 愛是唯一」改編自同名音樂愛情電影，講述失戀的都柏林街頭藝人，心碎的歌聲吸引捷克女孩注意，透過音樂訴說著愛與失去，唱出浪漫、脆弱、憂傷和甜蜜，深刻詮釋「在錯的時間遇見對的人」令人遺憾。

電影票房創佳績，主題曲獲2008年奧斯卡最佳電影原創歌曲，2011年改編音樂劇登上百老匯，隔年獲東尼獎11項提名，拿下最佳音樂劇、最佳音樂劇本等8項大獎，10年間巡迴墨爾本、雪梨、首爾、多倫多、都柏林等地，深受劇迷喜愛。

2023年全新製作版，強化電影中不插電演奏的現場感，增添笑點和肢體幽默，導演狄恩．強生說，音樂劇「每晚演出都有些微不同」每位觀眾也構成演出重要元素，「每場演出都自成一個宇宙。」

「Once, 愛是唯一」演出時間8月17日14:30、19:30；8月18日14:30；8月21至25日在台北表演藝術中心大劇院連演7場。購票上Opentix：https://npacntt.tw/n05oazUf

都柏林 電影 音樂劇

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