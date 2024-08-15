防腸病毒 桃補助弱勢兒打疫苗

國內腸病毒疫情仍處流行期，桃園市長張善政昨天宣布，即日起補助設籍桃園市出生滿2月至未滿2歲，並具低收、中低收入戶資格家庭的嬰幼兒，施打腸病毒71型疫苗，估計約有800名嬰幼兒受惠。台中市上周腸病毒門診就診較去年同期略高，但是急診人次則有減少，是否提供接種補助將會審慎評估。

桃園市衛生局統計，8月4日至10日，桃市腸病毒門、急診就診1119人次。張善政說，疫苗是現今最有效防止腸病毒的方式，但考量不同廠牌腸病毒疫苗價格較高，且需要施打2到3劑，負擔比較沉重，希望可以替有需要的民眾減輕負擔，衛生局經研議後決定補助。

張善政表示，桃園將針對具低收、中低收入戶資格家庭的嬰幼兒，施打腸病毒71型疫苗，每劑補助上限4000元，每人最多3劑，可以前往桃園32家合作醫療院所施打。

台中一8歲女童到日本大阪旅遊，出現口腔、手長水泡等症狀，家長跨海向國內醫師求助。圖／醫師施勝桓提供

台中小兒科醫師施勝桓近日接獲一名到日本大阪旅遊的家長越洋求助，經檢視家長傳的女童口腔、手掌、腳掌等處長水泡照片，疑為腸病毒。建議家長讓女童多喝水，飲食以冰涼的甜食為主，若出現眼睛上吊、昏睡、肢體無力，甚至抽搐等重症前兆，要立即送醫。

針對是否提供接種腸病毒疫苗補助？台中市衛生局說明，腸病毒型別眾多，目前市面上針對腸病毒71型的疫苗，屬新型疫苗，尚未有證據顯示具交叉保護效力，是否納入公費接種，須再審慎評估。因現階段建議具接種需求者，可經醫師評估後自費接種。