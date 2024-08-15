「鬼歸代言人」新作 10月北藝登場

劇場界超人氣 IP《鬼歸代言人：正邪不兩立》全新力作，今年10月在台北表演藝術中心藍盒子盛大登場，作為台灣影集式音樂劇的先鋒，更是首部以橫跨陰陽禁忌議題的「引渡師」為主題，故事以完成遺願進入輪迴為本，輕鬆爆笑的節奏帶出一段段鼻酸離別與不捨故事，既貼近時事又跳脫現實，兩小時的精采演出將帶領觀眾走入奇幻時空。

影集式音樂劇《鬼歸代言人》2020年在台北東區藝文生態聚落「樂悠悠之口」初登場，選定非典型的劇場空間打造定目劇，以充滿實驗性精神挪用劇情連貫的影視作品概念，完美揉合民間信仰與現代生活元素，傾心創造獨樹一幟的音樂劇品牌，三年間推出9集作品，觀演人次突破2萬，不但收穫絕佳口碑，更締造了定目劇前所未見的佳績。

創作團隊「幹麻醬紙創意工作室」精煉豐厚的演出經驗，再度攜手黃金創作陣容與實力派演員，共同拓展「鬼歸宇宙」、迎向全新大製作《鬼歸代言人：正邪不兩立》，引領觀眾橫渡陰陽兩界、看盡世間情愛仇恨，笑中帶淚地地踏上一場以台灣民間信仰為藍本的奇幻旅程。

不僅所有實力派卡司一次集結同台飆戲，更攜手《勸世三姊妹》作曲者康和祥再戰陰陽題材，並以全新製作規格於藍盒子劇院演出，保留過往近距離沉浸式演出外，又能感受聲光娛樂十足的魔幻空間，即日起至8月17日止於udn售票網購票，指定票區還享七夕限定9折優惠。