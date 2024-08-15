聽新聞
test
0:00 / 0:00

不見龍年效應 新北、基隆新生兒減

聯合報／ 記者楊正海張曼蘋游明煌邱瑞杰／連線報導
新北市去年新生兒數為1萬8463人，今年截至7月底新生兒數計9097人，明年起提高生育獎勵金。圖／民政局提供
新北市去年新生兒數為1萬8463人，今年截至7月底新生兒數計9097人，明年起提高生育獎勵金。圖／民政局提供

少子化問題嚴重，連龍年效應也失效。新北、基隆市今年1到7月新生兒數雙雙減少，分別少了1877人、62人，新北市減幅高達17%，北市今年1至7月出生人數9442人，雖較去年增加762人，增幅8.78%，但比起去年兔年全年增幅11.5%，仍待追趕。

以前每逢龍年，「龍子效應」下，新生兒數至少會反彈10%，今年上半年未見龍年效應，北市民政局研判，年輕世代對婚育觀念改變，不像上一世代有生「龍寶寶」迷思，反而認為人多會面臨就學壓力：但根據全國新生兒統計數據，今年1至7月各縣市平均新生兒減少3.4%，北市仍是逆勢成長。

民政局表示，成長原因包括育兒補助的生育獎勵金從舊制第一胎2萬元、第二胎2.5萬元、第三胎以上3萬元，去年分別提高到4萬元、4萬5千元、5萬元，還有好孕2U專車補助、育兒支持服務、職場友善鼓勵推廣等。

北市議員許家蓓表示，北市生育獎勵多是金錢補貼，但托育政策才是根本，目前公幼、公托數量仍不夠，也要因應家長的臨時、緊急托育需求。民政局說，北市人口對策委員會現討論從細部著手，更精進友善親子、孕婦措施，不會淪為大撒幣。

新北今年1到7月新生兒出生數9097人，較去年同期減1877人，龍年生育持續低迷，新北民政局明年提高生育獎勵金，從第一胎2萬、第二胎2萬、第三胎3萬，提高到3萬、4萬、5萬元。

但新北議員黃淑君批，新北明年才提高生育獎勵金，行政作為慢半拍，北市及桃園補助都高於新北市，當然在生育數字上展現不出來。

新北民政局指出，龍年仍少子化，原因有現代人晚婚及不婚等觀念，家庭經濟如物價、薪資與高房價、育兒費用太高等因素，仍需中央建構全面育幼環境。新北生育獎勵金已打破地方政府轄區，以基北北桃生活圈為申領範圍，母或父之一方設籍於新北市，且併計設籍於北北基桃滿10個月以上，即符合請領資格。

基隆今年1到7月底738人，比去年同期減少62人，市議員何淑萍建議市府提高生育獎勵金，刺激年輕人結婚、生子。市長謝國樑表示，盼將生育獎勵金由2萬調升至3萬，會編列明年度預算送議會審議。

生育 龍年

延伸閱讀

比去年更少！新北7月底嬰兒數9097人 明年提高生育獎勵金

不滿特教生事務被冷處理…新北議員緊跟侯友宜行程 已「如影隨形」兩天

抗議新北早療門診不足 議員黃淑君拒同框侯友宜

學齡前特教生事務冷處理？新北議員黃淑君：今起跟侯友宜行程

相關新聞

桃機旅次今年上看4500萬 三航廈趕工

疫後觀光復甦，桃園機場今年出入境旅次上看四千五百萬人次，已超出一、二航廈客容量，第三航廈工程正在興建，完工後年客容量可擴...

今夏流感肆虐 重症已破1231例

夏季爆發大規模流感疫情，這波疫情流感併發重症病例截至八月九日已達一二三一人，台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，過去兩...

不是不重要！食藥署未定巧克力「鉛」限量 專家這樣說

衛福部食藥署將訂定巧克力中重金屬鎘管制標準，今起預告60天，預定自明年1月1日起實施，不過仍未納入重金屬鉛，主要是比照歐...

連日間歇性大雨空氣悶熱、潮濕 醫曝三大皮膚病患激增

如今時節進入立秋，天氣漸漸進入秋天，但全台各地近來時常出現間歇性大雨，天氣變得潮濕、悶熱，許多人感覺皮膚黏黏、搔癢不斷。...

終結腎結石 少食咖啡、可可等草酸鈣食物

有過腎結石疼痛的人均永生難忘，痛到直冒冷汗，在地上打滾，被緊急送至急診。奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢表示，腎結石成...

健康主題館／盛夏持續高溫 易引發心血管疾病

炎夏持續高溫，小心熱傷害發生，不僅會中暑，高溫也可能引發心血管疾病的猝死意外。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，長時間處於高溫環境下，皮下血管會擴張，皮膚的血流量加快，加重心臟負擔，容易導致心肌梗塞。國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東提醒，夏天流汗多、易脫水，慢性疾病患者要特別留意，避免熱傷害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。