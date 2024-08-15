不見龍年效應 新北、基隆新生兒減

少子化問題嚴重，連龍年效應也失效。新北、基隆市今年1到7月新生兒數雙雙減少，分別少了1877人、62人，新北市減幅高達17%，北市今年1至7月出生人數9442人，雖較去年增加762人，增幅8.78%，但比起去年兔年全年增幅11.5%，仍待追趕。

以前每逢龍年，「龍子效應」下，新生兒數至少會反彈10%，今年上半年未見龍年效應，北市民政局研判，年輕世代對婚育觀念改變，不像上一世代有生「龍寶寶」迷思，反而認為人多會面臨就學壓力：但根據全國新生兒統計數據，今年1至7月各縣市平均新生兒減少3.4%，北市仍是逆勢成長。

民政局表示，成長原因包括育兒補助的生育獎勵金從舊制第一胎2萬元、第二胎2.5萬元、第三胎以上3萬元，去年分別提高到4萬元、4萬5千元、5萬元，還有好孕2U專車補助、育兒支持服務、職場友善鼓勵推廣等。

北市議員許家蓓表示，北市生育獎勵多是金錢補貼，但托育政策才是根本，目前公幼、公托數量仍不夠，也要因應家長的臨時、緊急托育需求。民政局說，北市人口對策委員會現討論從細部著手，更精進友善親子、孕婦措施，不會淪為大撒幣。

新北今年1到7月新生兒出生數9097人，較去年同期減1877人，龍年生育持續低迷，新北民政局明年提高生育獎勵金，從第一胎2萬、第二胎2萬、第三胎3萬，提高到3萬、4萬、5萬元。

但新北議員黃淑君批，新北明年才提高生育獎勵金，行政作為慢半拍，北市及桃園補助都高於新北市，當然在生育數字上展現不出來。

新北民政局指出，龍年仍少子化，原因有現代人晚婚及不婚等觀念，家庭經濟如物價、薪資與高房價、育兒費用太高等因素，仍需中央建構全面育幼環境。新北生育獎勵金已打破地方政府轄區，以基北北桃生活圈為申領範圍，母或父之一方設籍於新北市，且併計設籍於北北基桃滿10個月以上，即符合請領資格。

基隆今年1到7月底738人，比去年同期減少62人，市議員何淑萍建議市府提高生育獎勵金，刺激年輕人結婚、生子。市長謝國樑表示，盼將生育獎勵金由2萬調升至3萬，會編列明年度預算送議會審議。