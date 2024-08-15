解決健保困境 專家：高收入、長者應多繳保費

台灣健保陷入困境，亟需改革，民進黨立委王正旭昨天召集學者、行政部門舉辦「有效健康投資 落實健康台灣目標」公聽會，學者專家提出「提高台灣醫療支出在國內生產毛額（ＧＤＰ）占率」、「改善健保收入設計」等兩大解方。此外，這幾年股市房市大好，政府可用公務預算支撐多項健保政策，但政府沒有想像中有錢，唯有調高保費，才能解決問題。

陽交大附設醫院副院長周穎政表示，醫療保健支出占ＧＤＰ的比重、成長率，與一國對民眾的健康投資息息相關，台灣從二○○○年百分之四點九七升至二○二○年百分之六點一四，成長率僅百分之二十三點四六，平均一年增加百分之一點○六，遠遠落後於日韓及ＯＥＣＤ國家。

政大財政學系教授連賢明指出，台灣健保收入主要來自受薪階級，此財務結構讓青壯年受薪階級面臨極大壓力，而「最花健保費費用的老年人，在健保的貢獻反而最小。」，健保財源結構有必要大幅調整，應增加資本利得的徵收比率，許多老年人沒有工作及所得，卻有財產（房屋、股票），應思考如何將這部分挹注健保，讓收支更平衡。

至於健保保費，日前衛福部長邱泰源承諾「兩年不調」，對此，連賢明表示，台灣平均五至六年調高一次健保費率，通常新政府於總統上任後調升一次，之後任內就不敢再調漲，這已經成為常態。

連賢明指出，過去幾年，各界希望政府提高健保支出，以公務預算取代部分項目等，「似乎政府出錢，大家就沒意見。」，但這需在台積電等電子產業經濟大好的情況下，才可能做得到。去年財政盈餘三五○○億，但必須拿來救台電、勞保、健保等，即便都用於健保，可能也很難彌補長久以來的破洞。

連賢明說，以目前中央政府預算規模，很難大幅增加衛生福利醫療支出，更別說增加醫療保健支出ＧＤＰ占率。建議政府翻轉健保費率結構，讓收入較高者付出較多費用，並提升長者健保費負擔比率，才能解決目前健保財務困境。