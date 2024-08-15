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減少健保醫療支出 涂醒哲籲推動預防醫學

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
前行政院衛生署長涂醒哲表示，健保應往前推動預防醫學、健康促進，才能節省健保資源。 記者林琮恩／攝影
前行政院衛生署長涂醒哲表示，健保應往前推動預防醫學、健康促進，才能節省健保資源。 記者林琮恩／攝影

台灣新生兒死亡率由千分之二點五四增至千分之三點○一，前行政院衛生署長涂醒哲表示，國內健保滿意度雖高，但新生兒死亡率、國人平均餘命等硬數據卻落後日韓，呼籲盡快建立家庭責任醫師制度、落實論人計酬制，並落實預防醫學等健保改革，才能提高國內醫療水準。

對此，健保署主任秘書張禹斌表示，台灣多項醫療品質數據落後國際，這必須檢討改進，為此，健保署逐步推動家庭責任醫師制度、大家醫計畫，結合科技，建立大家醫平台，未來民眾身體不適時，應先由家醫科醫師介入，才進行分級；至於論人計酬，健保署已經選定特定疾病領域，逐步推行中。

「保費愈便宜，真的愈好嗎？」涂醒哲說，新生兒死亡率上升、平均餘命年限下降、癌症用藥引入速度變慢，一再凸顯出台灣醫療投資不足所引發的困境。國家醫療支出面臨困難，政府基於選票考量，不敢向民眾要錢，提高保費稅率，卻將腦筋動到徵收酒捐上，令人不解。

「預防醫學可改善衝量、減少醫療支出。」涂醒哲表示，全民健保不是「疾病保險」，不能只管治療，應往前推動預防醫學、健康促進，才能節省健保資源。呼籲衛福部「預防醫學推動委員會」，制訂並執行預防醫學政策，以百分之一至百分之五健保預算額度作為預算。

健保署 醫學 醫師

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