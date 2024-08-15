手搖飲標示 糖量、咖啡因成雷區

炎炎夏日，手搖飲成為消暑聖品，衛福部食藥署公布「一一三年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果」，結果發現，總糖量或總熱量，與實質標示不同、咖啡因含量多寡與標示不符為兩大地雷。營養師建議買手搖飲「不加料」，以免熱量超標。

食藥署、各縣市衛生局共稽查三八四家現場調製飲料、冰品等業者，抽驗四七四件，其中卅七件不合格，不合格率約百分之七點八，廿六件屬於標示不合格，多半為飲料店業者，包含原料產地、總糖量、總熱量、咖啡因含量等內容。

食藥署副署長林金富表示，飲料業者在標示總糖量或總熱量時，容易與實質不同，這次稽查，衛生局要求業者現場調製飲品，帶回實驗室檢測總熱量與糖量，如超過上限百分之廿即違規，例如標示限量一百大卡或一百公克，上限就不能超過一二○大卡。

另一項常見違規原因為咖啡因含量，食品組簡任技正周珮如表示，含咖啡因成分的現場調製飲料需標示總咖啡因含量最高值，並加註「最高值」，或以「紅、黃、綠」等燈號標示，如每杯咖啡因大於等於二○一毫克為紅色、一○一至兩百毫克為黃色、小於等於一百毫克則是綠色。

台北慈濟醫院營養師侯沂錚表示，想喝手搖飲，應把握三大原則，首先，透過連鎖飲料店揭露的總糖量、總熱量、總咖啡因含量等標示，挑選適合品項；布丁、養樂多、蜜汁熬煮芋頭等熱量偏高，挑選飲料時盡量不加料；循序漸進調整甜度，先選擇微糖，慢慢調整至無糖。