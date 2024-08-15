聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃機旅次今年上看4500萬 三航廈趕工

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
桃機第三航廈工程持續進行中，圖為移工在航廈主體工作。記者黃仲明／攝影
桃機第三航廈工程持續進行中，圖為移工在航廈主體工作。記者黃仲明／攝影

疫後觀光復甦，桃園機場今年出入境旅次上看四千五百萬人次，已超出一、二航廈客容量，第三航廈工程正在興建，完工後年客容量可擴增至八千兩百萬旅次。桃園機場公司表示，三航廈工程進度已逾四成，比預期微落後百分之一，預計二○二七年啟用，其中，北廊廳預計明年中啟用，中華航空、星宇航空將率先進駐。

桃園機場第一、第二航廈，年客容量三千七百萬旅次，今年截至七月已達兩千六百萬旅次，桃機公司預估，年底上看四千五百萬旅次，約為疫情前的九成，已超出容量負荷，二○二七年更有機會突破五千萬人次。

桃機第三航站區建設計畫建總經費近一千三百億元，包含航廈主體、機坪、第三航廈完工後，將可新增廿七個機位，由中華航空、長榮航空及星宇航空的北美及東南亞航線進駐。

其中北廊廳預計明年下半啟用，航廈主體及南登機廊廳預定於二○二六年完工，二○二七年下半正式啟用。三個航廈加總，整個桃機客容量可達八千萬人次。

不過，航廈興建過程一波三折，原本預計明年主體航廈完工，不過先後歷經設計圖「蓋不出來」導致無人投標、評審委員「球員兼裁判」等爭議，又遇上疫情缺工，完工期間從二○二五年，改為二○二六年前會分階段完工；興建經費也因缺工、國際原物料上漲等因素影響，從原本的九五六億元，暴增了三百多億。

桃機公司董事長楊偉甫表示，第三航廈招標受疫情缺工缺料影響；再加上疫情後，很多專長人員回不來，桃園機場要維持營運又要趕工，壓力非常大。

楊偉甫也說，雖第三航廈有專案申請移工，但因不良仲介導致逃跑問題嚴重，後來從仲介源頭管理，近一年逃脫人數已不到百人。除人力問題，他表示，第三航廈工項複雜，涉及兩百多個單位，做好團隊橫向聯繫也是整個工程進度往前走的關鍵。

不少國際機場都利用疫情期間加速整建軟硬體，在國門開放後即能快速因應大幅回流的旅運量，反觀桃機進度卻顯得落後。長榮大學航運管理學系教授黃泰林說，桃機第三航廈為國家門面，且涉及多個單位營運，光靠桃機公司一個單位難以解決各項瓶頸，政府部門應該主動給予協助，除了成立跨部會小組進行專案進度掌控，資源不足之處也應投入國家力量解決。

桃機第三航廈關鍵數字 製表／生活文教中心
桃機第三航廈關鍵數字 製表／生活文教中心

桃園機場 桃機 疫情

延伸閱讀

桃機力拚今年弭平疫情期間的虧損 客流量上看4400萬人次

遭指行李等候時間較長 桃機：異常航班約4%

影／視察桃機 交長：第四代自動通關年底前完成

采盟免稅店邀國體大啦啦隊桃機演出 挺奧運國手

相關新聞

桃機旅次今年上看4500萬 三航廈趕工

疫後觀光復甦，桃園機場今年出入境旅次上看四千五百萬人次，已超出一、二航廈客容量，第三航廈工程正在興建，完工後年客容量可擴...

今夏流感肆虐 重症已破1231例

夏季爆發大規模流感疫情，這波疫情流感併發重症病例截至八月九日已達一二三一人，台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，過去兩...

解決健保困境 專家：高收入、長者應多繳保費

台灣健保陷入困境，亟需改革，民進黨立委王正旭昨天召集學者、行政部門舉辦「有效健康投資 落實健康台灣目標」公聽會，學者專...

夏日運動補水 不是渴了才喝

24節氣「立秋」過後，全台氣溫仍居高不下，8月至今的熱傷害就診人數很多，衛福部統計高達360人次左右。對於悶熱的天氣，國...

不是不重要！食藥署未定巧克力「鉛」限量 專家這樣說

衛福部食藥署將訂定巧克力中重金屬鎘管制標準，今起預告60天，預定自明年1月1日起實施，不過仍未納入重金屬鉛，主要是比照歐...

連日間歇性大雨空氣悶熱、潮濕 醫曝三大皮膚病患激增

如今時節進入立秋，天氣漸漸進入秋天，但全台各地近來時常出現間歇性大雨，天氣變得潮濕、悶熱，許多人感覺皮膚黏黏、搔癢不斷。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。