桃機旅次今年上看4500萬 三航廈趕工

疫後觀光復甦，桃園機場今年出入境旅次上看四千五百萬人次，已超出一、二航廈客容量，第三航廈工程正在興建，完工後年客容量可擴增至八千兩百萬旅次。桃園機場公司表示，三航廈工程進度已逾四成，比預期微落後百分之一，預計二○二七年啟用，其中，北廊廳預計明年中啟用，中華航空、星宇航空將率先進駐。

桃園機場第一、第二航廈，年客容量三千七百萬旅次，今年截至七月已達兩千六百萬旅次，桃機公司預估，年底上看四千五百萬旅次，約為疫情前的九成，已超出容量負荷，二○二七年更有機會突破五千萬人次。

桃機第三航站區建設計畫建總經費近一千三百億元，包含航廈主體、機坪、第三航廈完工後，將可新增廿七個機位，由中華航空、長榮航空及星宇航空的北美及東南亞航線進駐。

其中北廊廳預計明年下半啟用，航廈主體及南登機廊廳預定於二○二六年完工，二○二七年下半正式啟用。三個航廈加總，整個桃機客容量可達八千萬人次。

不過，航廈興建過程一波三折，原本預計明年主體航廈完工，不過先後歷經設計圖「蓋不出來」導致無人投標、評審委員「球員兼裁判」等爭議，又遇上疫情缺工，完工期間從二○二五年，改為二○二六年前會分階段完工；興建經費也因缺工、國際原物料上漲等因素影響，從原本的九五六億元，暴增了三百多億。

桃機公司董事長楊偉甫表示，第三航廈招標受疫情缺工缺料影響；再加上疫情後，很多專長人員回不來，桃園機場要維持營運又要趕工，壓力非常大。

楊偉甫也說，雖第三航廈有專案申請移工，但因不良仲介導致逃跑問題嚴重，後來從仲介源頭管理，近一年逃脫人數已不到百人。除人力問題，他表示，第三航廈工項複雜，涉及兩百多個單位，做好團隊橫向聯繫也是整個工程進度往前走的關鍵。

不少國際機場都利用疫情期間加速整建軟硬體，在國門開放後即能快速因應大幅回流的旅運量，反觀桃機進度卻顯得落後。長榮大學航運管理學系教授黃泰林說，桃機第三航廈為國家門面，且涉及多個單位營運，光靠桃機公司一個單位難以解決各項瓶頸，政府部門應該主動給予協助，除了成立跨部會小組進行專案進度掌控，資源不足之處也應投入國家力量解決。