巧克力、可可粉 鎘含量納管

衛福部食藥署昨預告，訂定巧克力中重金屬「鎘」管制標準，比照國際標準，依「巧克力總可可固形物含量比率」，訂定○點三至○點九ppm不等的鎘限量，另增訂可可粉中含「鎘」限量為二ppm。不過，這次未提出「鉛」含量標準，消基會建議，政府應調查背景值，定期公布檢測結果，供民眾作為選擇依據。

食藥署昨預告巧克力中重金屬「鎘」含量，巧克力總可可固形物含量大於等於百分之廿至小於百分之卅，限量○點三ppm；大於等於百分之卅至小於百分之五十，限量○點七ppm；大於等於百分之五十至小於百分之七十，限量○點八ppm；大於等於百分之七十，限量○點九ppm。

另並新增可可粉限量標準二ppm，食品組簡任技正周珮如表示，各上限目前均比照食品法典委員會（Codex）標準，昨起預告六十天，預計明年元旦上路。

周珮如表示，巧克力中含有「鎘」，與其原料可可豆品種、生長環境及產品中總可可固形物含量有關，研究發現可可樹從土壤中吸收鎘，隨著樹木生長，在可可豆中積累此重金屬。

周珮如說，考量暴露風險及管理上的需求，目前Codex與歐盟等先進國家，未將重金屬「鉛」納入巧克力衛生標準。一般認為，可可樹在太陽下曝曬時，空氣中積聚含「鉛」的灰塵和汙垢，而遭汙染。

消基會檢驗長凌永健說，「鉛」對兒童神經發展影響非常大，世衛組織曾針對巧克力訂定每周「鉛」可耐受量，但反而被認為是可忍受劑量，因此，國際並未訂定標準，食藥署也未制訂「鉛」限量標準，原因是「太重要而訂不出來。」建議政府著手調查「鉛」的背景值，另揭露市售巧克力產品的含量，作為民眾選購的依據。