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帶來七世福 「龍藏經」故宮新國寶

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
文化部近期將故宮典藏的清康熙「藏文寫本龍藏經」指定為國寶。傳言看到龍藏經，可以帶來七世平安和福氣。圖／故宮提供
文化部近期將故宮典藏的清康熙「藏文寫本龍藏經」指定為國寶。傳言看到龍藏經，可以帶來七世平安和福氣。圖／故宮提供

文化部近日公告，故宮典藏的五部佛教經典入列新科國寶，分別是「藏文寫本龍藏經（龍藏經）」一○八件、「藏文寫本甘珠爾經」十二件、「清文全藏經」卅二件，以及黑字、紅字「諸品積咒經」各一件，其中「龍藏經」被故宮南院視為鎮館之寶，傳言看到龍藏經，可以帶來七世平安和福氣。

「藏文寫本龍藏經」由篤信藏傳佛教的康熙祖母孝莊太皇太后（民間稱「大玉兒」)，於康熙六年（一六六七年）下詔抄寫，至康熙八年完成。每函經葉上下，各有一內護經板，含金砌禮敬語與七尊彩繪造像，內容為佛、菩薩、本尊、護法、祖師等，並飾以各式鑲嵌珠寶，版面再護以黃、紅、綠、藍、白五色絲繡經簾。

龍藏經共一○八函，象徵世間一○八種煩惱。當時康熙動員一七○多名僧眾，用泥金謄寫經文，總計用了五千兩黃金書寫而成，是清朝第一本用黃金抄寫的佛經。據說抄到一半金箔用盡，還專程到南方採買。「龍藏經」裝幀考究、工藝精緻。因經中有七百多張佛祖、菩薩等神佛畫像，並有吉祥如意、財神的圖像，因此民間深信看「龍藏經」會得到七世福報。

「藏文寫本甘珠爾經」則是乾隆卅五年完成的藏文泥金寫本，應是乾隆皇帝六十歲與其母孝聖憲皇太后八十歲祝壽修福所作。全帙一○八函，故宮存藏其中十二函。除尺寸較小外，裝幀形制與康熙朝「龍藏經」相仿。

故宮表示，目前故宮南院「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」常設展中，定期展出一整函「龍藏經」，而「藏文寫本甘珠爾經」與「清文全藏經」則常年輪展一函，規畫於二○二七年底開館營運的南院二館（國寶館）展出。九月六日至明年三月十六日，高雄佛光山佛陀紀念館的「法華經及其美術特展」，也可見到故宮「龍藏經」的身影。

佛光山佛陀紀念館 佛教 故宮南院

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