不是不重要！食藥署未定巧克力「鉛」限量 專家這樣說

衛福部食藥署將訂定巧克力中重金屬鎘管制標準，今起預告60天，預定自明年1月1日起實施，不過仍未納入重金屬鉛，主要是比照歐盟等先進國家作法，專家指出，國際上不訂定鉛含量，是因為「太重要訂不出來」而非不重視，呼籲政府應做背景值調查，讓民眾知道市售巧克力產品中重金屬鉛和鎘含量，做為選購依據，畢竟小朋友對重金屬耐受力不比成人。

衛福部自今年7月1日起，加嚴市面流通的嬰幼兒食品和禽畜內臟的重金屬限量，並新增定堅果及油籽類的重金屬限量；今天則預告巧克力中重金屬鎘的含量，巧克力總可可固形物含量≧20%至＜30%，限量0.3ppm；≧30%至＜50%，限量0.7ppm；≧50%至＜70%，限量0.8ppm；≧70%，限量0.9ppm；可可粉限量2ppm，各上限目前均比照食品法典委員會（Codex）標準。

消基會檢驗長凌永健說，可可樹生長過程中，鎘會進到可可豆中；可可豆從樹上摘下後需要在陽光下曝曬幾天，含鉛的灰塵和汙垢，可能就會因此附著在可可豆上，而鉛對嬰幼兒的神經發展影響很大，短期攝取大量鉛，可能造成腹痛、嘔吐和貧血；長期攝取少量的鉛，則可導致兒童的認知和智力發展遲緩。

世界衛生組織轄下的「食品添加劑聯合專家委員會」，曾在2011年指出，鉛對兒童神經發育的影響非常重要，曾針對鉛訂定每周可耐受劑量，凌永健表示，外界卻誤以為是「可以忍受」的劑量，因而將標準撤回，「所以去掉的原因不是不重要，而是說太重要了訂不出來」。

凌永健強調，政策上訂定鎘限量與國際同步，這點完全認同，而鉛目前也比照國際，未訂定標準，但不能只做法規調查，而是要做背景值調查，例如檢測巧克力中重金屬含量，就要檢測鉛和鎘，不要說鉛沒有法規就不做，雖然無法對結果做任何處分，但還是要透過檢測，讓消費者有知的權利，並作為選購產品的依據。

食品組簡任技正周珮如表示，可可粉是指可可膏經過壓榨、分離、去除可可籽得到的粉末，或可可豆仁經過輾碎的碎粉，總可可可固形物含量是100%，如市售商品有添加奶精、糖等物質，個別原料要符合個別規定，可可粉部分則要符合2ppm限量。

巧克力中含有鎘，與其原料可可豆品種、生長環境及產品中總可可固形物含量相關，周珮如說，國際間皆是以總可可固形物含量，區分不同的管理標準，巧克力每日攝食量仍有限，考量暴露風險及管理上的需求，對巧克力產品提出必要的管制，以保障攝食安全。