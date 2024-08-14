連日間歇性大雨空氣悶熱、潮濕 醫曝三大皮膚病患激增

如今時節進入立秋，天氣漸漸進入秋天，但全台各地近來時常出現間歇性大雨，天氣變得潮濕、悶熱，許多人感覺皮膚黏黏、搔癢不斷。開業皮膚科醫師趙昭明說，近日天氣變化，容易引發皮膚疾病，臨床發現，接觸性皮膚炎、毛囊炎、黴菌感染三大疾病患者人數激增3成，提醒皮膚出現搔癢、紅疹、脫皮等症狀，應速就醫。

趙昭明指出，皮膚為身體最大的器官，容易受到外界環境變化的刺激，當皮膚患有接觸性皮膚炎、毛囊炎、黴菌感染等，常常用力搔抓，但此為大忌，一旦皮膚過度出現傷口時，如果持續搔抓或接觸汙水，容易引起繼發性感染，造成症狀惡化，如以抗生素、抗黴菌藥物治療2、3天後，症狀仍沒有好轉，應盡速回診。

趙昭明提醒，若皮膚傷口持續惡化，將會形成蜂窩性組織炎，且若身為糖尿病等慢性疾病患，必須特別注意，一旦皮膚感染嚴重，蜂窩性組織炎還可能進一步惡化成敗血症，恐有生命危險，不可不慎。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，近日天氣悶熱、潮濕，許多人容易流汗，且近日大雨容易弄濕鞋子，但潮濕的衣物、襪子、鞋子可能無法立即更換，也容易引發接觸性皮膚炎、黴菌感染等，若情況許可應立即換下潮濕的衣物、襪子，身上的汗漬也應立刻擦乾，避免汗漬一直刺激皮膚，提醒民眾在這段季節接替的時間，應多注意皮膚狀況。