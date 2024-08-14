快訊

柯文哲申報960+110變96萬元？民眾黨秀收據：2筆款項誤登1筆

中職／林益全2000安達陣史上第3人 場次、打席刷新最快

罷樑二階連署4萬3138連署人 1441分查詢單判定結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連日間歇性大雨空氣悶熱、潮濕 醫曝三大皮膚病患激增

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
開業皮膚科醫師趙昭明說，近日天氣悶熱、潮濕，臨床發現，接觸性皮膚炎、毛囊炎、黴菌感染三大疾病患者人數，激增三成。本報資料照片
開業皮膚科醫師趙昭明說，近日天氣悶熱、潮濕，臨床發現，接觸性皮膚炎、毛囊炎、黴菌感染三大疾病患者人數，激增三成。本報資料照片

如今時節進入立秋，天氣漸漸進入秋天，但全台各地近來時常出現間歇性大雨，天氣變得潮濕、悶熱，許多人感覺皮膚黏黏、搔癢不斷。開業皮膚科醫師趙昭明說，近日天氣變化，容易引發皮膚疾病，臨床發現，接觸性皮膚炎、毛囊炎、黴菌感染三大疾病患者人數激增3成，提醒皮膚出現搔癢、紅疹、脫皮等症狀，應速就醫。

趙昭明指出，皮膚為身體最大的器官，容易受到外界環境變化的刺激，當皮膚患有接觸性皮膚炎、毛囊炎、黴菌感染等，常常用力搔抓，但此為大忌，一旦皮膚過度出現傷口時，如果持續搔抓或接觸汙水，容易引起繼發性感染，造成症狀惡化，如以抗生素、抗黴菌藥物治療2、3天後，症狀仍沒有好轉，應盡速回診。

趙昭明提醒，若皮膚傷口持續惡化，將會形成蜂窩性組織炎，且若身為糖尿病等慢性疾病患，必須特別注意，一旦皮膚感染嚴重，蜂窩性組織炎還可能進一步惡化成敗血症，恐有生命危險，不可不慎。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，近日天氣悶熱、潮濕，許多人容易流汗，且近日大雨容易弄濕鞋子，但潮濕的衣物、襪子、鞋子可能無法立即更換，也容易引發接觸性皮膚炎、黴菌感染等，若情況許可應立即換下潮濕的衣物、襪子，身上的汗漬也應立刻擦乾，避免汗漬一直刺激皮膚，提醒民眾在這段季節接替的時間，應多注意皮膚狀況。

襪子 黴菌

延伸閱讀

影／高雄新「水上樂園」？大車濺起瀑布 騎士秒消失

凱米暴雨襲南台灣 醫師示警「這疾病患者」觸淹水區恐致敗血症

正妹女友身材比例好腿又美 身體1隱形缺點讓男友超崩潰

這也太卷了吧！他質疑蝦皮99元免運「還能賺錢？」 網笑：便宜到嚇死你

相關新聞

2輕颱路徑、對台影響曝光 未來一周中南部慎防豪大雨

中央氣象署表示，明天到周六中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區有局部大雨機率，各地多雲，午後中部以北地區、東半部山...

不是不重要！食藥署未定巧克力「鉛」限量 專家這樣說

衛福部食藥署將訂定巧克力中重金屬鎘管制標準，今起預告60天，預定自明年1月1日起實施，不過仍未納入重金屬鉛，主要是比照歐...

連日間歇性大雨空氣悶熱、潮濕 醫曝三大皮膚病患激增

如今時節進入立秋，天氣漸漸進入秋天，但全台各地近來時常出現間歇性大雨，天氣變得潮濕、悶熱，許多人感覺皮膚黏黏、搔癢不斷。...

下班帶傘！雨彈升級 19縣市豪大雨特報下到晚上

雨繼續下，下班要帶傘了。中央氣象署針對全台19縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

13歲少女僅喝一口熱可可竟撒手人寰 醫揭食物過敏奪命三部曲

常見的熱可可竟讓一名少女失去了生命。據外媒Sky News報導，英國一名13歲少女漢娜・雅各（Hannah Jacobs...

鬼月夜遊2古蹟 淡水古蹟博物館17日等你來試膽

鬼月夜遊紅毛城！新北市立淡水古蹟博物館8月17日傍晚6點至晚上8點，開放夜遊淡水紅毛城、前清英國領事官邸，直擊目睹鬼火事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。