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交通部15日花蓮開部務會報提振觀光 盼其他部會跟進

中央社／ 台北14日電

交通部明天將召開部務會報，但地點移到花蓮，交通部希望帶頭提振當地觀光，建議其他部會也能跟進。

交通部原則上每週四舉行部務會報，由所屬單位輪流報告重要業務進度，多半在交通部舉行，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，改為線上會議，疫情後恢復實體會議，但明天將移師花蓮的商務旅館。

交通部長李孟諺辦公室表示，明天的部務會報包括部長、3名次長及所屬單位首長與同仁共約50人參加並住宿一晚，討論的重點議題是振興東部觀光，也會走訪花蓮商圈，晚上與當地旅遊業者餐敘，聽取業者意見。

雖然，目前政府對花東旅宿都有補助，不過交通部指出，這次部務會報的住宿費用並未使用補助，補助名額留給民眾。

交通部希望能起到帶頭作用，未來其他部會也能到花蓮召開會議，一起為提振當地觀光努力。

交通部長 疫情 花蓮

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