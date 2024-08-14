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中國京劇院再訪台 首演王安祈改編版「孟麗君」

中央社／ 台北14日電
台灣劇作家王安祈老師。（新華社資料照片）
台灣劇作家王安祈老師。（新華社資料照片）

京劇表演藝術家于魁智、李勝素領銜的中國國家京劇院，今年再度受邀來台，將首度演出台灣劇作家王安祈改編的「孟麗君」，背後更有段逾30年緣分。

傳大藝術總經理周敦仁今天在媒體茶敘分享，繼去年中京院訪台30週年系列演出後，最受台灣觀眾歡迎的演員于魁智與李勝素將與中京院優秀演員，攜手帶來「孟麗君」、「群英會．借東風．華容道」「鳳還巢」、「太真外傳」、「四郎探母」及「龍鳳呈祥」等6齣好戲。

值得一提的是，李勝素1992年曾以王安祈版的「孟麗君」參加「中國京劇青年團隊劇目匯演」，獲得「新劇目匯演優秀表演獎」，但王安祈從未親眼看過這版呈現。

這次重排此劇，中京院也特別重視，除特邀資深導演孫桂元執導，還聘請知名作曲家謝振強為音樂唱腔設計，王安祈也受邀重編劇本。

「孟麗君」講述奇女子孟麗君與未婚夫皇甫遭劉國丈妒害，兩家遭抄家發配。為洗脫冤情，孟麗君改名儷明堂，女扮男裝入朝為相，不料後遭皇帝識破身份，有意納之為妃。幸虧太后得知儷相女兒身，與太師密議金殿賜婚，孟麗君與皇甫才終成姻眷。

王安祈今天受訪表示「孟麗君」是家喻戶曉的故事，各種劇種都常演，故事本身趣味性已足，無需大幅調整，「京劇本來就是看角，這次看李勝素如何在戲裡反串小生，就是吸引觀眾的大前提。」

不過，以往劇本重心都放在孟麗君、未婚夫皇甫與皇帝3人身上，這次因為所有演員都太厲害，王安祈笑說不讓他們發揮太可惜，有特別為多數角色都新寫一大段唱腔。

中京院是中國最知名的京劇院團，成立於1955年，首任院長為京劇藝術大師梅蘭芳。這次來台，除于魁智與李勝素外，主要一級演員還包括裘派花臉王越、文武老生杜喆、李派老旦郭瑤瑤、楊派老生馬翔飛、袁派花臉胡濱、蕭派文丑王珏等。

中國國家京劇院將於10月8日至13日，在台北國家戲劇院盛大公演。

京劇 未婚夫 觀眾

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