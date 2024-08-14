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不用等到白露！中秋文旦靠新技術提早採收 已被搶訂逾8千箱

中央社／ 台北14日電
全台文旦進入採收期，圖為花蓮縣瑞穗鄉文旦柚。（中央社資料照片）
全台文旦進入採收期，圖為花蓮縣瑞穗鄉文旦柚。（中央社資料照片）

農糧署今天表示，已開發提早採收文旦的技術，不用等到白露才採收；因東部開花期逢乾旱、西部風災落果，整體減產16%，但品質及供應無虞，已可訂購，知名炸雞連鎖更是搶訂8000多箱。

今年中秋節9月17日、白露9月7日，相距10天。農業部農糧署組長蘇登照告訴中央社記者，已經不用等到白露才採收，透過管控肥培等技術，可讓產區提早5到10天採收，像是東部花蓮瑞穗，今年會在8月20日開始採收，西部台南麻豆也大約於8月中旬至20日開始採收。

關於今年文旦品質，農糧署指出，東部2、3月是開花期，卻遭遇乾旱掉花而減產2到3成，但因之後需要水份的中、大果期，剛好颱風來襲滋潤雨水，農民說品質反而提升、歷年最棒，但有提醒農民，採收後要放些天消水再出貨，才會Q甜，馬上出貨沒消水反而會壞了口碑。

西部主產區麻豆部分，農糧署表示，颱風凱米影響減產1成不到，品質則跟往年一樣好，不受影響。

農糧署並說明，全台今年文旦栽種面積3739公頃，與去年相當，今年產量6.1萬公噸，比去年的7.3萬公噸少了16%左右，但供應量及品質都無虞，像是知名炸雞連鎖胖老爹已經搶訂8000多箱，目標要訂購1萬箱，每箱售出後將回饋新台幣10元捐給花蓮當地弱勢團體。

農糧署還指出，外銷也正常作業中，已出口新加坡、馬來西亞、香港143公噸，預計今年可出口達3000公噸；呼籲消費者已可向農會、果園、通路訂購，還有超商推出已剝皮的文旦，方便即食饗用。

文旦 農糧署 馬來西亞

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