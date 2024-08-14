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13歲少女僅喝一口熱可可竟撒手人寰 醫揭食物過敏奪命三部曲

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
英國一名13歲少女漢娜・雅各（Hannah Jacobs）喝了一口熱可可後，出現胸痛及嘴唇、嘴巴嚴重腫脹、發癢等嚴重過敏症狀。雖然經送醫急救，但搶救後，仍在當天下午不治離世。示意圖／ingimage
英國一名13歲少女漢娜・雅各（Hannah Jacobs）喝了一口熱可可後，出現胸痛及嘴唇、嘴巴嚴重腫脹、發癢等嚴重過敏症狀。雖然經送醫急救，但搶救後，仍在當天下午不治離世。示意圖／ingimage

常見的熱可可竟讓一名少女失去了生命。據外媒Sky News報導，英國一名13歲少女漢娜・雅各（Hannah Jacobs）在去牙醫診所之前，母親在知名連鎖咖啡店「Costa Coffee」外帶兩杯熱可可。但雅各喝了一口後，出現胸痛，嘴唇和嘴巴嚴重腫脹、發癢等症狀。雖然少女經送醫急救，但搶救後，仍在當天下午不治離世。

據報導，雅各對乳製品、魚類及蛋過敏，但此嚴重過敏，竟被奪走生命。新北市土城醫院院長黃璟隆說，許多過敏兒可能因食物引發急性過敏，常見症狀為，首先出現呼吸喘、皮膚紅疹、搔癢，隨即可能合併蕁麻疹，伴隨眼睛、嘴唇腫脹，此時應盡速就醫，一旦發生嚴重過敏，還會導致氣管收縮，引發嚴重胸痛，同時血管擴張，造成腦部、腸道缺氧，出現昏倒、腹痛。

黃璟隆指出，嚴重過敏發作時，每個人病情不同，發病速度也會不同，如果沒有及時就醫恐會致命。據以往調查指出，國內6、7歲學童約5成均罹患過敏，過敏兒中最常見過敏症狀，約5成是過敏性鼻炎，過敏性氣喘、異位性皮膚炎各占1成，此三種過敏俗稱「過敏三郎」，但也有病童對食物過敏，包括花生、堅果、雞蛋、牛奶等，必須多加注意。

雅各的母親杜伊勒（Abimbola Duyile）近日在東倫敦死因裁判庭表示，當天到咖啡店消費時，有提醒店員把牛奶換成豆奶，並清洗裝牛奶的器具，店員當時有同意。該起事件發生在2022年2月8日，目前該案仍在審理中。

咖啡店 牛奶 過敏反應

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