編輯人特訓班 邀出版界專家當導師教實戰技巧

出版產業正面臨各種挑戰，紀州庵文學森林推出「全．新編輯人」職能特訓班，邀林載爵、陳蕙慧、葉美瑤等13名出版界高手擔任導師，為有志出版者提供經驗及實戰技巧。

根據紀州庵文學森林發布的新聞稿，「紀州庵出版學苑」最新課程將於9月15日正式開課，內容涵蓋企劃、編輯、數位出版3大主題，由13名出版業界資深編輯主講，20堂課除了實作技巧與案例分析，還將舉辦企劃實作講評及交流會。

課程分為3大系列，企劃方面包括聯經出版發行人林載爵「出版的本質：變與不變」、資深出版人陳蕙慧「從『思考的人』，到創造性的『全編輯人』」、新經典文化創辦人葉美瑤「過去/現在/未來，哪裡還需要編輯？」、獨角獸計畫創辦人李惠貞「企劃不是職稱，是思考風格」、鏡文學文學開發部執行總編輯張惠菁「編輯的觀點，作品的心」。

編輯方面，包括左岸出版社總編輯黃秀如「人社編輯的荊棘之路及克服之道」、皇冠文化總編輯許婷婷「編輯現場：從選題到包裝，編輯到底在做什麼？」、遠流出版二部總編輯黃靜宜「台版出來：本土書的企劃選題、編輯製作與IP經營」、聯經出版總編輯暨故事創辦人涂豐恩「人工智慧與智慧工人：AI時代的編輯」。

數位出版方面，包括Readmoo讀墨電子書執行長龐文真「紙電同命：紙本書和電子書共生共榮案例分享」、聯經出版總經理陳芝宇「進擊的數位轉型與跨域思維」、Readmoo讀墨電子書商品部總監楊憶慈「別讓讀者比你懂！── 打造良好的電子書使用者體驗」、中興大學文學院副院長陳國偉「串流時代的閱讀想像力」。

報名洽：https://kishuan.org.tw/activity_detail1562.htm。