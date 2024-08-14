男星罹「憩室炎」呼吸都會痛 醫提醒好發高齡、便秘族

本土劇男星馬幼興日前被確診「憩室炎」，甚至「打噴嚏和深呼吸都會痛」，醫師指出，憩室炎好發於長者或長期便秘族群，因為可能是細菌感染所致，容易出現發燒、虛弱、疼痛感強烈等症狀，為妥善治療可能有敗血症風險，雖「憩室」無法消滅，不過輕微患者只要維持良好的排便習慣與作息，多半能和平共處。

媒體報導，馬幼興自述起初是肚子悶痛脹氣，還以為是便秘，後來甚至痛到站不起來，形容疼痛感是「打噴嚏和深呼吸都會痛」，同時出現發高燒的症狀，經檢查發現腸子囊袋發炎，必須緊急住院治療。

員榮醫院肝膽腸胃科主任吳文傑說，憩室炎好發在2大族群，分別是長者以及排便不順的族群，後者如長期便秘，可能在4、50歲就會發生，而「憩室」的形成，就是因為排便有問題，造成糞便累積、腸子壓力過大導致腸壁往外推，形成比較薄的小坑洞，雖然不會消除，但只要維持良好的排便習慣與腸道保養，多半能和平共處。

憩室通常不會只有一個，好發位置多半是右邊的升結腸，以及左下腹的乙狀結腸，吳文傑指出，原因是這2處糞便容易堆積較久，不過8成以上不會有特別症狀，比較明顯的症狀是發炎或流血，不過後者相對少見，可能是有服用含抗凝血劑的心血管疾病，或本身年紀較大，發炎則是常見症狀。

如果糞石積在「小袋子」很久，導致細菌感染，如進一步轉移的話，確實可能造成憩室發炎、引起疼痛，多半是憩室所在的位置的疼痛，例如右邊的升結腸的憩室發炎，甚至會出現噁心、想吐、發燒等症狀。

憩室炎一般不需要開刀，只要吃抗生素即可，吳文傑說，嚴重患者需要入院治療、打抗生素，盡量不要吃東西，讓腸道休息、減少糞便在腸道累積，休息2至3天後較恢復時，就可以正常吃東西；不過，短期內反覆因憩室炎入院，就會建議切除有憩室的那段腸子。

針對憩室炎的預防方式，吳文傑指出，基本上只要保持排便順暢、避免便秘，基本上是不會再加重的，也比較不發炎，飲食方面建議多吃蔬菜、攝取水份加上運動，並攝取適量油脂，不要為了減重就不攝取油脂，排便會比較不順暢，也可以補充益生菌或喝優洛乳，讓腸道菌種好的同時也能促進排便。

憩室炎如發生位置在右邊升結腸附近，有時候也會長在闌尾附近，民眾容易將兩者搞混，而闌尾炎的特色在於，一開始整個肚子痛，之後會慢慢地縮到右下腹痛，憩室炎通常就是在右下腹的位置；憩室炎不需要緊急開刀，但闌尾炎需要；臨床上可以是否有憩室炎病史，或透過電腦斷層方式評估確認。

吳文傑指出，民眾耳熟能詳的腸胃炎，通常會有噁心、嘔吐等症狀，不會非常劇烈疼痛，多半2至3天就會緩解；憩室炎可能有細菌感染問題，所以發燒會比較嚴重、人更虛弱、疼痛感強烈，不好好治療可能會有敗血症風險，往往會持續1個星期左右。