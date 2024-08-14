專家質疑「白米有粉」恐含添加物 糧商強調天然產生

知名營養專家最近在健康節目教民眾如何選米、洗米，並提及白米只要出現白粉可能含有添加物，不建議回購。全國米穀公會前理事長吳源昌今天鄭重說明，添加白粉已是40年前為增加糯米賣相所為，如今碾米設備十分精進，不僅可選色淘汰不良米且具洗米功能，所以當今已完全不存在添加白粉，請消費者安心。

近日，網路多個健康節目，出現營養專家教民眾如何選購好米和保存米，專家除建議選購正港台灣米，還說白米如果摸起來有粉狀物，可能有添加物，建請消費者盡量不要回購，使得白米品質再引發消費者關注，以及「白米是否添加粉類物質」的疑慮。為此，米穀商業公會全國聯合會前理事長吳源昌今天特別出面說明並澄清誤解，以維護消費者信心。

吳源昌指出，台灣米加工業歷史悠久，所謂添加物是早在約40年前，當時糯米品種尚未穩定，同一批收成的糯米，會出現部分較透明的蓬萊米，往往使糯米色澤不一，為改善賣相，部分業者可能在米中添加食用石灰，這種作法也是基於早年碾米設備不足加上市場需求所致。

但時隔數十年，舊有的加工方式早已被淘汰，他說，不僅稻米品種改良場育苗制度的建立，如今碾米設備大為精進，不僅有AI辨色系統，在碾米過程自動篩選黑頭、黃頭等不良米，確保產品的純度與品質，進一步保障食安與健康，甚至也都有洗米烘乾製程，碾出的米粒清徹透亮，不僅符合政府食用規範並通過第3方檢驗機構認證，所以當今的台灣米品質也深獲國際肯定。

因此，吳源昌鄭重強調，當今市面白米絕不會有任何添加粉類物質的成分，請消費者安心選購，即便出現少量的粉末也是稻米本身產生的「天然粉」，絕非添加物。他並進一步說明國人選購米糧的一些疑慮，對於包裝米的價差選擇，他說，以市售包裝米價位，一般米和品種米每公斤相差約僅20元上下，如以每餐約70克的食用量來算，一餐相差約僅1.5元，所以買米價格不用太計較，品質優先才重要。